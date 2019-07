Bethesda zažívá slabší období, odnese to i chystaný Doom?

V roce 2017 byla Bethesda nejúspěšnější společností v herním průmyslu, alespoň tedy podle agregátoru hodnocení Metacritic. Wolfenstein 2, Prey, Dishonored 2: Death of the Outsider nebo The Evil Within 2 sbíraly mnohá ocenění, VR verze Doomu a Falloutu dodnes patří k nejlepším hrám pro virtuální realitu (psali jsme tady).

Hry od Bethesdy byly sice skvělé, ale bohužel se neprodávaly tak dobře, jak by si zasloužily.

Jenže to už je minulost, na kterou mohou dnes v Bethesdě leda tak vzpomínat. Americké vydavatelství poslední dobou jen vrší neúspěchy. Vše začal nešťastný Fallout 76, kde tvůrci pokazili co mohli a jejich reputace padla až někam na úroveň nenáviděných Electronic Arts (psali jsme tady). Vývojáři sice od té doby hru poctivě vylepšují, dokonce i neslavnou aféru „bag-gate“ vyřešili ke spokojenosti zákazníků, než se ale plně obnoví důvěra zákazníků, bude to nějakou dobu trvat. Nelehkou situaci pak ještě prohloubily pokračování stříleček Rage a Wolfenstein, které můžeme přinejlepším označit jako průměrné.

Všechny tři výše zmíněné tituly toho mají mnoho společného a i když nejsou v jádru úplně špatné, skončily jasným zklamáním.

Fallout 76 byl pro reputaci Bethesdy zničující.

Jde o pokračování oblíbených značek, které ovšem staví na zcela jiných kamenech než předchozí díly. Koho by před pár lety napadlo, že se dočkáme Falloutu bez NPC postav a příběhu? Nebo že se z Rage stane bláznivá psychedelická komedie v otevřeném světě? A udělat z Wolfensteina kooperativní akční RPG také není zrovna očekávaný krok. Neříkám, že by se tvůrci neměli pokoušet své značky inovovat, ovšem odsud podsud.

Hlavní váha těchto her byla totiž vždy v kampani pro jednoho hráče. Bethesda se tak mohla (spolu se Sony) pasovat do role zachránce drahých ryze single playerových her. A za to jí hráči nadšeně tleskali. Vypadá to však, že akcionáři firmy už z toho takovou radost neměli. Byť je těžké dobrat se konkrétních prodejních čísel, leccos si můžeme domyslet. Třeba o skvělém Wolfensteinovi 2 se autoři vyjádřili, že se zaplatil, což tedy moc nadšeně nezní. Evil Within 2 pak prý prodal jen zhruba čtvrtinu toho co první díl a jeho tvůrci už aktuálně pracují na jiné značce (Ghostwire Tokyo).



DOOM byl v mnoha ohledech prakticky dokonalý, další „vylepšení“ by mu mohly spíše uškodit.

Skvělá hodnocení a ohlas hráčů se bohužel nepřetavily ve finanční úspěch a tak je potřeba najít způsob, jak na známých značkách vydělat víc. Není tedy náhoda, že všechny poslední hry od Bethesdy obsahují mikrotransakce, což se bohužel negativně projevilo i na jejich samotném návrhu. Nabízí se tedy otázka, zdali se něco podobného nemůže stát i chystanému Doomovi.

Na E3 jsme si ho sice mohli vyzkoušet na vlastní ruce a Martin z toho byl vyloženě nadšený, nedávné bližší představení na Quake Conu však na internetu spustilo neradostné spekulace.

Zvláštně třeba působí vyjádření, že vývojáři chtějí dát ve hře větší prostor tzv. glory kills. To jsou efektní „dorážečky“ na blízko, které na několik krátkých momentů převezmou hráčovo ovládání a k velice brutální animaci likvidace nebohého nepřítele tak stačí jen zmáčknutí jediného tlačítka. Ano, bylo to i v minulém díle a užili jsme si s tím spoustu zábavy, tam však šlo o ryze nepovinnou činnost, kterou nikdo nikomu násilně nevnucoval.

Jenže pokud mají autoři v plánu hráče donutit je používat častěji (jak se vyjádřil zástupce Bethesdy ve videu výše), znamená to výrazný zásah do hratelnosti.

Pochyby dále vzbuzuje novinka v podobě jakési základny, kde může hlavní hrdina odpočívat než vyrazí na další dobrodružství. Ne, takovýto hub není z principu špatný, ale jak všichni víme z mnoha jiných her, podobný systém poněkud narušuje tempo. A chce opravdu někdo trávit v Doomu čas jinak než adrenalinovou akcí?

Doom Eternal bude nejspíš pecka. Přesto není dobré se na něj nekriticky těšit.

O práci id Software se nebojím, hra je v tuto chvíli už prakticky hotová a probíhá jen finální ladění. Jenže právě tady by to Bethesda mohla nějakým špatným rozhodnutím pokazit. Mikrotransakce, kosmetické předměty, sociální funkce, týdenní výzvy a podobné „alternativní zdroje výdělků“ mohou napáchat spoustu škod.

Vydavatelství mohou stokrát říkat, že jde jen o nepovinnou nástavbu navíc, kterou mohou „staromilci“ úspěšně ignorovat. Praxe ukázala, že tomu tak nikdy není. Ostatně nejlepší ukázkou toho, jak by to nemělo vypadat je poslední Wolfenstein, který nepřátelům dramaticky zvedl výdrž. Hra se tak hraje úplně jinak než v předchozích dílech série, i když vypadá prakticky stejně.

Announcing the #DOOM Slayers Club, a brand-new fan club that will offer rewards, contests, and prizes for fans. Just by signing up, you'll receive the Zombie DOOM Slayer skin to use in DOOM Eternal, available at release. #DOOM25https://t.co/JpVHYUDYOW pic.twitter.com/Jd7ImnTvyR — Bethesda (@bethesda) December 10, 2018

Ano, nejspíš jsem jen přehnaně negativní, protože vše, co zatím autoři ukázali má širokou podporu komunity. Dokonce se v tuto chvíli ani oficiálně neví, jestli nějaké mikrotransakce ve hře vůbec budou. Je ale dobré nezapomenout, že přehnané a nekritickému očekávání plodí jen veliká zklamání.

Budu moc rád, pokud se mýlím a po vydání hry se mi v diskusích budete smát. Za případné „já vám to říkal“ mi totiž stejně nikdo tleskat nebude.

Doom Eternal vychází 22. listopadu na PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch a Stadii.