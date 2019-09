VIDEO: Jak by vypadal nový Doom, kdyby vyšel na MS-DOS v roce 1994

, aktualizováno

Že se nadšení fanoušci snaží udržet své oblíbené hry při životě a neustále je vylepšují, aby na moderních počítačích vypadaly co nejlépe, je vcelku běžné. Člověk s přezdívkou Noiser na to šel přesně opačně a moderní hru předělal do podoby, kterou by rozběhaly počítače z 90. let.