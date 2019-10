Vylepšená edice Farming Simulatoru ukazuje, jak stylová je práce na poli

I po deseti letech od vydání se populární hra World of Tanks snaží držet prst na tepu doby, přitom chce však být stále...

Společnost Riot Games slaví první kulatiny své hry League of Legends ve velkém stylu. Oznámila hned několik nových...

Z české kuchyně: hrajte online v mobilu prší, žolíky, lodě nebo dámu

Vzpomínáte na dlouhé večery s přáteli u her jako prší, dáma nebo lodě? Vraťte se do dětských let s novou online...