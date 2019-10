Zvuky mimozemšťanů do hry Halo nahrává malý mopslík

Vydáním propracovaného RPG Kenshi si jeho vývojář Chris Hunt splnil životní sen. Pokud byste však čekali, že by se po...

Kovbojka Red Dead Redemption 2, která se podle čtenářů Bonuswebu stala hrou roku 2018, vyjde konečně na PC. A nebude to...

Příští hra podle Walking Dead bude pro virtuální realitu

V chystané hře The Walking Dead: Saints & Sinners si to budete moci vyříkat se zástupy zombie pěkně z očí do očí. Půjde...