Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v září

1. Borderlands 3

Fandové žánru looter shooter mají letos dobrý rok. V březnu vyšel postapokalyptický The Division 2 zasazený do Washingtonu D.C. a na říjen se chystá expanze Shadowkeep do Destiny 2. Utrápený Anthem raději zmiňovat nebudeme. Nicméně v září vychází další těžká váha, a to Borderlands 3. Kromě výrazné stylizace, humoru a velkého množství zbraní tvůrci výrazně vylepšili tzv. gunplay, tedy pocit ze střelby. Více už si přečtěte v prvních dojmech na Bonuswebu.

Borderlands 3 vychází 13. září na PC, PlayStation 4 a Xbox One. K dispozici bude i na Google Stadia.

2. The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Remake čtvrt století starého kousku The Legend of Zelda: Link’s Awakening z GameBoye vypadá kouzelně a stejně dobře se i hraje. Příběh se odehrává na ostrově Koholint, z nějž musí Link uprchnout. Budeme se pohybovat v otevřeném světě, bojovat a samozřejmě řešit různé hádanky.



The Legend of Zelda: Link’s Awakening vychází 20. září na Switch.



3. Greedfall

Tvůrci her Bound by Flame či The Technomancer přicházejí s další (a tentokrát mnohem ambicióznější) akční hrou na hrdiny. Ta se odehrává na tajemném ostrově, na němž se ukrývá lék, který má zachránit znečištěný a přelidněný starý svět. Co se vizuálního zpracování týče, tvůrci se inspirují architekturou, oblečením i zbraněmi sedmnáctého století v Evropě. Hra by přitom měla akcentovat důležitost voleb a různých frakcí.

Greedfall vychází 10. září na PC, PlayStation 4 a Xbox One.

4. Gears 5

Po zhruba třech letech přichází nový díl ze série drsňáckých akcí Gears of War, který navazuje na změny z Gears of War 4. Hlavní úlohu přebírá Kait Diazová, která se „stahuje do ústraní, aby odhalila svou spojitost s nepřítelem“. Ačkoliv základním mechanismem i nadále zůstává krytí se za překážkami, šéf projektu Rod Fergusson slibuje trochu jiné pojetí, než jsme zvyklí. Kampaň půjde hrát až ve třech online, nebo klasicky na rozdělené obrazovce.

Gears 5 vychází 10. září na PC, Xbox One (s ultimátní edicí nebo předplatným je možné hrát o 4 dny dříve).

5. The Surge 2

Dva roky starý The Surge jsme na Bonuswebu zhodnotili jako „velmi kvalitního sci-fi bratříčka Dark Souls, který se nebojí jít vlastní cestou“. Dvojka má stavět na stejných základech, tedy náročných soubojích se zaměřováním různých částí oponentů. Zároveň však přinese atraktivnější (a členitější) městské prostředí a z pohledu mechanismů půjde více do hloubky. Typů zbraní je dvojnásobek, nový je pak systém pro blokování úderů z různých stran.

The Surge 2 vychází 24. září na PC, PlayStation 4 a Xbox One.

NOVÝ HARDWARE Switch Lite Switch Lite zohledňuje poptávku po odlehčenějším, menším zařízení, což se neobešlo bez kompromisů. Prvním je, že Switch Lite nelze připojit k televizi. Druhým pak nemožnost odepnout ovladače. Z tohoto důvodu chybí IR pohybová kamera i pokročilé vibrace HD rumble. Switch Lite je přitom kompatibilní se všemi hrami, které podporují hraní v handheldovém režimu. Lite verze má 5,5 palce oproti původním 6,2 palce. Změnou k lepšímu je nahrazení směrových tlačítek na levé straně klasickým d-padem. Mírně lepší je oproti původnímu modelu výdrž na baterie (nikoliv tedy v porovnání se srpnovou revizí, která vydrží déle). Výkon je stejný. Hmotnost verze Lite je 275 gramů, původního modelu 398 gramů (s připnutými Joy-Cony). Velikost je 91.1 mm x 208 mm x 13.9 mm oproti standardním 102 mm x 238 mm x 13.9 mm.

Doporučená cena v Česku je 5 999 korun, což je o něco víc, než jsme doufali. Nintendo Switch Lite

V září dále vychází:

Spyro Reignited Trilogy - před rokem se dráček Spyro podíval na PlayStation 4 a Xbox One, aktuálně si budou moci zahrát i majitelé PC a Switche. Více už čtete v naší recenzi.



- před rokem se dráček Spyro podíval na PlayStation 4 a Xbox One, aktuálně si budou moci zahrát i majitelé PC a Switche. Více už čtete v naší recenzi. Final Fantasy VIII Remastered - remaster ságy s HD grafikou vychází 3. září na PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch. Podívejte se na video.



- remaster ságy s HD grafikou vychází 3. září na PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch. Podívejte se na video. Monster Hunter World: Iceborne - expanze vychází v září na konzole a v lednu na PC. Sledujte video.



- expanze vychází v září na konzole a v lednu na PC. Sledujte video. NBA 2K20 - virtuální kasíno v motivech basketbalové hry. Více čtěte na Bonuswebu zde.



- virtuální kasíno v motivech basketbalové hry. Více čtěte na Bonuswebu zde. eFootball Pro Evolution Soccer 2020 - konkurence Fify nemění jen název, ale i hratelnost. Pomůže to? Sledujte video.



- konkurence Fify nemění jen název, ale i hratelnost. Pomůže to? Sledujte video. FIFA 20 - Největší novinkou je režim Volta, což je pouliční fotbálek v různých částech světa. Jen bacha, EA opět drze nabídne ořezanou verzi na Switch, v níž Volta nebude.

- Největší novinkou je režim Volta, což je pouliční fotbálek v různých částech světa. Jen bacha, EA opět drze nabídne ořezanou verzi na Switch, v níž Volta nebude. Daemon X Machina - akce s mechama, v níž bojujeme proti AI, která chce vyhladit lidstvo. Sledujte trailer.



- akce s mechama, v níž bojujeme proti AI, která chce vyhladit lidstvo. Sledujte trailer. Ni no Kuni: Wrath of the White Witch - remaster nádherného rpg, které vyšlo původně na PlayStation 3. Sledujte trailer. Podívá se na PC, PS4 a Switch.



- remaster nádherného rpg, které vyšlo původně na PlayStation 3. Sledujte trailer. Podívá se na PC, PS4 a Switch. Contra: Rogue Corps - vrací se i kdysi populární značka Contra, jen ne v podobě, kterou by si zasloužila. Celkem hrůza, ale posuďte sami z videa.



- vrací se i kdysi populární značka Contra, jen ne v podobě, kterou by si zasloužila. Celkem hrůza, ale posuďte sami z videa. Mario Kart Tour - jedna z nejdůležitějších značek Nintenda se podívá i na iOS a Android. Uvidíme, jak agresivní bude obchodní model, každopádně lepší než Mario Kart 8 to nebude. Více jsme psali zde.



- jedna z nejdůležitějších značek Nintenda se podívá i na iOS a Android. Uvidíme, jak agresivní bude obchodní model, každopádně lepší než Mario Kart 8 to nebude. Více jsme psali zde. Code Vein - akční hra na hrdiny, která připomene Dark Souls. Vychází na PC, PS4 a Xbox One, na video se podívejte tady. Aktuálně by mělo už být k dispozici demo.



- akční hra na hrdiny, která připomene Dark Souls. Vychází na PC, PS4 a Xbox One, na video se podívejte tady. Aktuálně by mělo už být k dispozici demo. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition - okouzlující RPG vychází v definitivní edici na Switch. Sledujte video.



- okouzlující RPG vychází v definitivní edici na Switch. Sledujte video. NHL 20 - opět jen na konzole, sledujte trailer.

- opět jen na konzole, sledujte trailer. Path of Exile - úspěšnou diablovkou rozšíří expanze Blight, která přidá mise ve stylu tower defense.