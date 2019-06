Borderlands 3 dramaticky vylepšuje pocit ze střelby, patří ke špičce

Jako velký fanoušek Destiny a her žánru looter-shooter mám samozřejmě velkou slabost pro sérii Borderlands (číst recenzi na Borderlands 2). Kromě tradičně skvělého humoru nabízí bezkonkurenční pestrost, pokud jde o arzenál: žádná jiná hra vám nenabídne miliony různých zbraní, takže se radujete z každého dropu a nadšeně zkoumáte, co vaše nová hračka umí.

Borderlands 3 na E3 2019

O nejnovějším dílu série se ale proslýchalo, že navíc výrazně posouvá celkový pocit ze střelby, tzv. „gunplay“, z relativně průměrné laťky minulých dílů na úroveň nejlepších titulů v žánru, jako jsou právě Destiny nebo třeba Call of Duty.

Nebudu vás dlouze napínat a rovnou prozradím, že je to pravda. Od prvního výstřelu z obyčejné automatické pušky jsem věděl, že je něco výrazně jinak. Efekt střelby vypadal reálněji, ovladač mi odpovídajícím způsobem poskočil v ruce, rána nádherně suše práskla ve sluchátkách a protivníkem náležitě škubla, zatímco se hrst dalších kulek s kovovým cinknutím odrazila od plechové budovy, před kterou procházel.

Borderlands 3 Borderlands 3

Jsou to věci, co se těžko popisují na papíře, ale pocit ze střelby v Borderlands 3 je zkrátka na zcela nové úrovni, jednoznačně srovnatelné se špičkami žánru. A je celkem jedno, jestli máte automatickou pušku, brokovnici nebo nějakou exotičtější energetickou zbraň. S ohledem na to, že Borderlands je v první řadě střílečka, je to naprosto zásadní posun, díky kterému již tak skvělá hra dosahuje na zcela novou úroveň zábavnosti.

Jinak je vše víceméně při starém. S ohledem na vizuální stylizaci hry není příliš patrný rozdíl na této frontě oproti minulým dílům. Herní šablona pořád spočívá v plnění hlavních a vedlejších misí, které většinou obnášejí nalezení nějakých předmětů v nepřáteli zamořeném území, vystřílení oněch nepřátel nebo porážku nějakého toho tradičně vtipného bosse.

Borderlands 3

V demu na E3 2019 to byl šílený moderátor místního rádia, který ze sebe udělal kult a vyžadoval oběti od obyvatel z okolních vesnic. Během souboje pravidelně používal zvukové zesilovače v aréně k tomu, aby mi shodil štíty a sobě nahodil dočasnou nezranitelnost.

Kromě skvělého pocitu ze zbraní a střelby je největší novinkou ve hře skutečnost, že se již neodehrává na jediné planetě. Ačkoliv podle všeho začneme na Pandoře jako vždy, na konci minulého dílu jsme objevili hvězdnou mapu s lokacemi utajených Vaultů po okolních planetách. A tentokrát se tam vydáme je hledat.

Hra má díky tomu potenciál nabídnout pestřejší sbírku prostředí, monster i zbraní, ačkoliv po této stránce rozhodně bodovala i v minulých dílech. Na E3 vývojáři ukazovali bažinatou planetu, hustě zarostlou a plnou nebezpečné zvířeny. Pokud je o příběh, tradičně se vrací prakticky všechny hlavní postavy, které jsou ještě naživu. A samozřejmě se přidávají nové, především pokud jde o ty hratelné.

Mezi dalšími novinkami vývojáři zmiňovali větší důraz na hraní s přáteli. Za tímto účelem byla výrazně vylepšena obrazovka pro management týmu a přátel. Navíc jsou zde nové pobídky pro spolupráci, od možnosti posílat si loot poštou (známe například z Diablo 3) po nový systém náhodného spawnování vzácných a silných „exotických“ monster, na jejichž likvidaci je vhodné si pozvat posily a za které jsou extra zajímavé odměny.

V duchu moderních trendů nastartovaných Fortnite nechybí ani rozsáhlá možnost kosmetických doplňků, které lze údajně všechny nasbírat samotným hraním (bez mikrotransakcí). A nebyla by to Borderlands, kdyby opět nenabídla i lokální co-op pomocí splitscreenu.

E3 2019 E3 2019

Borderlands 3 je právem jednou z nejočekávanějších her fanoušků žánru. Pokud jste jedním z nich, už máte 13. září v kalendáři výrazně označené. A jestliže jste tuto sérii ještě nevyzkoušeli, remasterované verze předchozích dílů jsou momentálně dostupné ve všemožných slevách, na PS4 dokonce pro majitele PS Plus předplatného tento měsíc zadarmo, stejně jako na Xboxu pro majitele předplatného Xbox Game Pass, včetně všech těch desítek hodin vynikajících DLC. Jediným problémem tak zůstává fakt, že na hraní budeme mít pouze 4 dny, jelikož pak vychází Shadowkeep, zásadní datadisk pro Destiny 2.