Už to můžeme napsat: The Last of Us je nejlepší adaptace videohry vůbec

Ondřej Zach: Z her jsem hrál pouze jedničku, a to ještě jen remaster v éře PlayStationu 4, takže zase tak odpálený jsem už nebyl, jako když jsem hru chvíli zkoušel tehdy na PlayStationu 3. Ale seriál mě zajímal, protože jako spousta lidí mám rád post-apo.

Zprvu mě štvalo obsazení Belly Ramseyové a přestože si pořád dovedu představit lepší výběr, roli Ellie nakonec zvládla a získala si mě. Pedro Pascal mě naproti tomu bavil už od začátku. Zatímco před lety jsem sledoval, co se dalo, v posledních letech u mě nastala podivná regrese a s přibývajícím množstvím obsahu se naopak dívám minimálně. Nevzpomínám si, kdy jsem měl naposledy puštěný Netflix, zato si moc dobře pamatuji, že jsem tam rozkoukal něco, z čehož si vyklubala taková slátanina, že jsem si pro sebe dědkovsky zamručel něco na způsob „jdi do pr...e“ a vypnul to. Seriálový The Last of Us je tak další z mála novějších seriálů, u nějž jsem zpozorněl.

Neříkám, že mě pohltil tak jako třeba Černobyl ani že je dokonalý, ale pořád mě zaujal dostatečně na to, abych ho chtěl sledovat dál. Nakažených asi mohlo být o něco víc, přesto styl, který se víc zaměřil na interakci mezi lidmi, mně vyhovuje. Homosexuální díl byl naprosto nečekaný a v klidu by utáhl film. Na druhou stranu ne vždy se tvůrcům dařilo udržet správné tempo. A podobně jako třeba ve Walking Dead, pár dílů bylo bombasticky zpracovaných, zatímco jiné místy působily až trochu lacině, jako kdyby někdo natáčel s partou kamarádů v Krčském lesíku. Pozitivní dojmy ovšem jednoznačně převažují. Jsem proto zvědav, jak tvůrci naloží s kontroverzním druhým dílem. Nehrál jsem ho, protože nemám PlayStation 5, ale klíčové scény mám nakoukané.

A ještě poslední poznámka, mám pocit, že z autorského dua vykřesal z herní předlohy víc Craig Mazin (autor Černobylu) než přeceňovaný Neil Druckmann, který herní The Last of Us nestvořil sám, ale s pozapomenutým Brucem Straleyem. Ale můžu se samozřejmě plést, protože za oponu nevidím.

Hodnocení: 80 %

Ondřej Martinů: The Last of Us je nesmírně silnou herní značkou a seriál to dal během své první série jasně najevo. Ačkoliv mám rád zombíkárny jen v herní formě a z filmů a seriálů jsem toho moc neviděl, televizní verze The Last of Us mě na celou první sérii slušně pohltila. Už po úvodním promítání prvního dílu jsem věděl, že kvalita seriálového zpracování bude na vysoké úrovni, a výsledek mi to v podstatě potvrdil. Samozřejmě tedy až na fakt, že v seriálu o zombies vlastně nakonec tolik oživlých mrtvol nebylo. Ale autoři slíbili, že se do příště poučí, tak je beru za slovo.

Výtek mám více, třeba sedmý díl představoval úplně zbytečnou vatu a finále by si naopak možná zasloužilo více pozornosti. Dlouhodobě taky nemám rád filmy a seriály, kde výraznou část tvoří tak temné scény, že chvílemi si připadáte, že spíš posloucháte podcast z televize, a bohužel i to se v TLOU našlo. Na druhou stran jsem Belle Ramseyové zprvu moc nevěřil, během devíti dílů mě přesvědčila, že Ellie umí zahrát dobře. U Pedra Pascala jsem nicméně ztratil pochyby už během prvního dílu a následně se utvrdil v tom, že tato dvojice má na to seriál utáhnout, nikoliv však každý zvlášť. A toho se asi do budoucna budu trochu obávat.

Co se herních seriálů týče, je TLOU u mě někde těsně pod špičkou, na trůně však sebejistě sedí famózní první série Arcane. Teď je samozřejmě otázkou, kam se seriál vydá dál. Jelikož jsem hrál druhý díl a mám k němu poměrně dost připomínek, pak se obávám, že nás nic moc hezkého nečeká. Ale samozřejmě se nechám rád překvapit, byť si stále vzpomínám na moment během prvního dílu v kině, kdy jsem už zase naladil na zajímavý postapokalyptický svět od studia Naughty Dog, jen abych se vzápětí krotil, že na spoustu mých otázek autoři odpoví úplně jinak, než bych chtěl. Obavy z následujících dílů však zatím nechám být a hodnotím první sérii jako velice povedenou.

Hodnocení: 85%