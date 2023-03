Tvůrci The Last of Us si neumí představit pokračování bez Belly Ramseyové

Ať už si o seriálu The Lats of Us myslíte cokoliv, jedno už je nyní jasné: je to komerční hit, který na HBO láme všemožné žebříčky sledovanosti. Tvůrci zvolili zajímavý přístup: zatímco některé scény přesně kopírují hru, jindy kladou důraz na jiné události, případně si je vykládají po svém. Hra oproti seriálu také klade větší důraz na nakažené. Část publika kritizuje „woke agendu“, nicméně minimálně třetí „homosexuální“ epizoda je nečekaná a velmi dobrá, což je oproti až směšnému Netflixu v této oblasti docela rozdíl.

A konečně Bella Ramseyová, představitelka Ellie. Ještě před premiérou prvního dílu se zamlouvala jen málokomu. Reputaci si zřejmě nenapravila ani prohlášením, že je nebinární, nicméně role Ellie se zhostila velmi dobře a část původní kritiků, včetně mě, si nakonec získala.

V souvislosti s plánovanou druhou sezonou se objevily spekulace, že by Ramseyová mohla být přeobsazena kvůli časovému skoku v příběhu. To ovšem tvůrci vyvrátili a řekli, že si pokračování bez Ramseyové neumí představit.

„Když jsme dělali na hře, cítil jsem, že jsme měli neuvěřitelné štěstí. Bylo to jako blesk z čistého nebe, že jsme našli Ashley Johnsonovou. Nedokážu si představit, že by tu verzi Ellie hrál někdo jiný. A pak se nám nějakým způsobem podařilo tento zázrak znovu zopakovat s Bellou,“ prozradil Neil Druckmann ze studia Naughty Dog, který se spolupodílel na tvorbě seriálu.

„Máme obrovské štěstí, že máme Bellu a všechno, co jste viděli v průběhu celé sezony. Jediný způsob, kdybychom někdy uvažovali o přeobsazení Belly, je, že by řekla: ‚Už s vámi nechci pracovat‘. Ani v takovém případě si nejsem jistý, jestli bychom jí to umožnili,“ dodal (via IGN).

Podle druhého z tvůrců Craiga Mazina (Černobyl) se Ramseyová na roli hodí a podotýká, že Ellie v Last of Us: Part II bylo 19 let, tedy stejně jako je nyní herečce.

Uvidíme, jak se tvůrci vypořádají s druhým dílem hry. Pokud zůstanou věrní předloze, budou někteří fandové, kteří hru neznají, hodně zaskočeni. Více jsme rozebírali zde. Spekuluje se, že druhý díl hry by mohl být rozdělený do dvou sezon. Mazin už se vyjádřil také v tom smyslu, že některé momenty mohou být „radikálně odlišné“.

„Druhá sezona bude jiná, stejně jako byla jiná ta první. Někdy se bude lišit radikálně a někdy vůbec. Ale bude jiná,“ naznačil Mazin.