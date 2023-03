Hvězda seriálu The Last of Us promluvila o lesbickém polibku i anorexii

Seriál The Last of Us, který se považuje za jednu z nejlepších adaptací videohry, obsahuje hned dva queer příběhy. Třetí epizoda se zaměřovala na vztah mezi Frankem a Billem, sedmý díl pak popsal vztah mezi Ellie a její nejlepší kamarádkou Riley.

Obě dějové linky vyvolaly odpor některých fanoušků seriálu, podle kterých se vysoce hodnocený seriálový hit příliš zaměřuje „na osobní příběhy leseb a gayů“.

„Hrozí nám klimatická krize a existuje tolik důležitějších věcí, kterých je třeba se bát, než dvou zamilovaných lidí, kteří se líbají na obrazovce,“ řekla devatenáctiletá Bella Ramseyová v rozhovoru pro Sky News. Sama nedávno oznámila, že se identifikuje jako nebinární, tedy genderově fluidní.

Genderově fluidní lidé o sobě někdy mluví v ženském, jindy v mužském rodě, podle toho, kým se právě cítí být. Případně se uchylují k používání neutrálních zájmen. Ke střednímu rodu se staví většinou skepticky, protože to má podle nich pejorativní nádech a vnímají to leckdy jako ponižující a zesměšňující.

Z druhé epizody The Last of Us - Frank a Bill

„Tyto příběhy o lásce existovaly už ve videohře a jsem hrdá na to, že je tvůrci Craig Mazin a Neil Druckmann zahrnuli i do The Last of Us. Moc nerozumím tomu, proč by v seriálu neměly být? Vím, že gay příběhy Ellie a Riley i Billa a Franka byly naopak něčím, co Craiga opravdu nadchlo. Také si myslím, že je to skvělé a hlavně normální. I když je apokalypsa, neznamená to přece, že najednou zmizí a přestane existovat láska,“ vysvětluje.

Mladá herečka, která se proslavila v pouhých čtrnácti letech rolí válečnice Lyanny Mormont v seriálu Hra o trůny, se v minulosti svěřila s tím, že už od třinácti let bojovala s poruchou příjmu potravy.

„Dlouho jsem se snažila s pomocí odborníka přijít na to, co je u mě spouštěčem této duševní nemoci. Až tak úplně na dřeň jsme se ale nedostali a nikdy na to kompletně nepřišli, což se bohužel děje u mnoha lidí. Ale to hlavní je pochopit, že z toho vždy existuje cesta ven. A že na konci tunelu je světlo, ke kterému jsem naštěstí nakonec došla i já,“ napsala na Twitteru.

Příběh The Last of Us se odehrává dvacet let po zániku moderní civilizace. Hlavními protagonisty jsou ostřílený, cynický Joel (Pedro Pascal), který musí propašovat čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramseyová) z karanténní zóny. Společně se pak vydávají na cestu napříč Spojenými státy. Poslední díl první řady seriálu má premiéru v pondělí 13. března.

Díky obrovskému úspěchu byla už potvrzena druhá série, která by měla zpracovat druhý díl videohry, který je přitom v prezentaci sexuálních menšin ještě přímočařejší než ten první.

