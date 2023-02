Zvykejte si, vzkazuje nebinární herečka z The Last of Us kritikům diverzity

Konzervativní diváci, kteří od aktuálního seriálového hitu čekali především akční souboje s originálně vypadajícími „zombíky“ (mimochodem slovo zombie bylo prý během natáčení přísně zakázáno, o příšerách se smělo mluvit jen jako o infikovaných), asi museli být z jeho první odvysílané poloviny zklamaní. Akce je málo, furt se tam jen žvaní, hlavní hrdinka nevypadá moc sexy a celá třetí epizoda je vlastně jen romantické drama o dvou stárnoucích homosexuálech.

Že se to mnoha lidem příliš nelíbí je vcelku pochopitelné, žádné umění není určené pro každého a zrovna značka The Last of Us je polarizací fanoušků proslavená jako málokterá jiná. Ani v budoucnosti tak nemůžeme čekat, že by autoři své dílo chtěli nějak přizpůsobovat názorům ostatních.

A hlavní hvězda seriálu, britská herečka Bella Ramseyová už vůbec ne. Nedávno se veřejně identifikovala jako genderově fluidní, tedy že se jednoznačně neidentifikuje ani jako žena, ani jako muž.

„Jsem stále jen člověk. Být zadefinována v nějakém konkrétním rodě není něco, co by se mi zrovna moc líbilo. Ale pokud jde o zájmena, je mi to opravdu úplně jedno,“ řekla herečka v rozhovoru pro New York Times.

Už teď byla kvůli obrovskému úspěchu seriálu potvrzena druhá sezona, která by měla zpracovat druhý díl hry, který je přitom v prezentaci sexuálních menšin ještě přímočařejší než ten první.

Když se Belly reportéři magazínu GQ zeptali, jaké asi očekává reakce na postavu transexuála Leva, která už před třemi lety rozpálila jistou část herního publika doběla, devatenáctiletá hvězda přiznala, že s negativními reakcemi samozřejmě počítá.

„Nejsem z toho nijak zvlášť znepokojená,“ říká. „Vím, že si lidé budou myslet, co chtějí. Ale budou si na to muset zvyknout. Pokud se na seriál nechcete dívat, protože má gay zápletky, protože je v něm trans postava, je to vaše věc a přicházíte o to.“ A že si kvůli své roli bude muset na internetu vyslechnout spoustu kritiky? „Nebudu se toho bát. Myslím, že to vychází z místa vzdoru.“

S tím, že si lidé na diverzitu postav v dnešní popkultuře budou muset zvyknout má asi pravdu, stačí jen pohlédnout do plánů velikých filmových studií. Jistou alternativu, jak se nějaké LGBT scéně můžete s jistotou vyhnout, nabízí snad akorát Rusko, které se takový obsah snaží za každou cenu cenzurovat (viz náš článek)