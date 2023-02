Jsem nebinární, oznámila hvězda seriálů The Last of Us a Hra o trůny

Bella Ramseyová zazářila v seriálu Hra o trůny, kde ztvárnila nebojácnou válečnici Lyannu Mormont. Byla jednou z postav, jež v třetí epizodě poslední série nepřežila bitvu s nemrtvými na Zimohradě. Lady Medvědího ostrova přišla o život poté, co se postavila nemrtvému obrovi.

Momentálně exceluje po boku herce Pedra Pascala v současnosti světově nejdiskutovanějším seriálu s názvem The Last of Us. Ten se odehrává v postapokalyptickém světě a je natočen na motivy stejnojmenné videohry.

„Myslím, že moje pohlaví bylo vždycky velmi proměnlivé,“ prozradila herečka v rozhovoru pro The New York Times, ve kterém se identifikovala jako genderově fluidní.

Hvězdy The Last of Us: (zleva) Lamar Johnson, Jeffrey Pierce, Storm Reidová, Nico Parkerová, Pedro Pascal, Bella Ramseyová, Merle Dandridgeová a Gabriel Luna na premiéře seriálu (Los Angeles, 9. ledna 2023)

Genderově fluidní lidé o sobě někdy mluví v ženském, jindy v mužském rodě, podle toho, kým se právě cítí být. Případně se uchylují k používání neutrálních zájmen. Ke střednímu rodu se staví většinou skepticky, protože to má podle nich pejorativní nádech a vnímají to leckdy jako ponižující a zesměšňující.

„Když mě někdo nazval ona, ani jsem o tom nepřemýšlela. Ale věděla jsem, že pokud mě někdo nazve on, bude to tak trochu vzrušující,“ popisuje Ramseyová.

Rozhovor vyšel před udílením cen Critics Choice Awards, ve kterých byla herečka nominována na cenu pro nejlepšího mladého umělce za film Catherine Called Birdy. Nakonec však nominaci neproměnila. Jak se zmínila v jednom z rozhovorů, velice ji potěšilo, že byla nominována v kategorii, kde nejsou umělci rozděleni podle pohlaví.

Pokud jde o zájmena, Bella Ramseyová si prý vždy v každém dokumentu, který vyplňuje, pečlivě zkontroluje, zda je možné zaškrtnout možnost nebinární. „Jsem stále jen člověk. Být zadefinována v nějakém konkrétním rodě není něco, co by se mi zrovna moc líbilo. Ale pokud jde o zájmena, je mi to opravdu úplně jedno,“ dodala herečka.

VIDEO: Seriál The Last of Us (cz trailer):