Kdo bude hrát nejvíce nenáviděnou postavu v druhé sezoně The Last of Us?

Seriálové zpracování herního hitu The Last of Us předčilo všechna naše očekávání, a dokonce i v naší jinak názorově pestré redakci se nad jeho kvalitami mimořádně shodneme. A spolu s námi i miliony diváků, takže je už teď jasné, že devátým dílem zábava neskončí. Filmaři už totiž oznámili, že se dočkáme ještě minimálně jedné sezony.

Abby rozhodně není klasickou ženskou protagonistkou z videoher.

Ta by měla zpracovávat děj druhého dílu hry (viz naše recenze), který je v mnoha ohledech daleko syrovější než ten první. Pokud tomu tak skutečně bude (ještě není oficiálně potvrzeno, filmaři by klidně mohli seriál uměle natáhnout nějakou vedlejší dějovou linkou), mají se diváci skutečně na co těšit, v celé historii herního průmyslu totiž patrně nenajdeme odvážnější dějový zvrat. Z pochopitelných důvodů tak všechny, kteří druhý díl nehráli, varujeme, že v tomto místě by měli přestat číst!

Následující text obsahuje zásadní spoilery, které vám mohou zničit zážitek z hraní nebo sledování druhého dílu The Last of Us.

Herečka Shannon Berryová je Abby podobná i po fyzické stránce.

Hráči, kteří se tehdy těšili na pokračování příběhu Joela a Ellie, byli tehdy šokováni, druhý díl totiž vyznění původní zápletky otočil o 180 stupňů.

Více než polovinu hry si pro sebe ukradla nová postava Abby, jejíž počínání rozdělilo komunitu vedví. Nemotivují ji totiž vznešené ideály, ale jen nenávist a slepá touha po pomstě, které podřídila celý svůj život. Tvrdost a hněv má vepsaný ve tváři a oproti sympatické Ellie působí jako skála, její působivá muskulatura pak podle mnohých hráčů není dostatečně ženská. Herečka Laura Baileyová se kvůli tomu kromě „herního Oscara“ za nejlepší výkon v hlavní roli dočkala i výhrůžek smrtí (viz náš článek).

Baileyové je však už 41 let, a tak je na roli Abby jednoduše moc stará. Nabízí se tak otázka, kdo by ji mohl v chystané seriálové adaptaci nahradit. Filmaři už v minulosti prokázali, že se nebojí od originálu značně odklonit (viz náš článek), ostatně za obsazení Belly Ramseyové bylo dopředu zhusta kritizováni. A vidíte, praxe ukázala, že měli pravdu, a Bella je Ellie jak vyšitá.

Zápasnice Ronda Rouseyová má s videohrami už zkušenost, objevila se v Call of Duty nebo bojovce UFC.

Nejčastěji se v souvislosti s rolí Abby zmiňuje jméno Shannon Berryové. Australská herečka je známá zatím jen ze seriálu Trosečníci, fyzická podoba je ovšem neoddiskutovatelná. Jejímu zvolení navíc napomáhá i fakt, že si ji režisér hry Neil Druckmann nedávno přidal do sledovaných na Instagramu.

Fanoušci pak často nabízejí i Thomasin McKenzieovou, známou z komedie Králíček Jojo. Je jí teprve 22, což by byl pro Abby ideální věk, nevýhodou je však pouhých 165 centimetrů výšky.

Server Screen Rant na tuto roli favorizuje Julii Garnerovou, která podobně komplikovanou postavu ztvárnila i v seriálu Ozark. Do karet jí hraje to, že má na natáčení spoustu času, plánovaný životopisný film o zpěvačce Madonně, kde měla hrát titulní roli, byl totiž nakonec zrušen.

Zmiňována je v této oblasti i UFC bojovnice Ronda Rouseyová, daleko pravděpodobnější je však výrazně pihatá Britka Erin Kellymanová z marvelovského seriálu Falcon a Winter Soldier.

Vyloučit se nedá ani to, že filmaři sáhnou po herečce jiné než bílé barvy pleti, ostatně dnešní doba tomuto inkluzivnímu přístupu jednoznačně fandí. V tom případě je nejčastěji zmiňována Jasmin Savoy Brownová, známá ze seriálu Yellowjackets. Ta má navíc výjimečný potenciál rozpálit konzervativní fanoušky (alespoň ty, co neskončili u kontroverzního třetího dílu) doběla, protože jí jednoduše baví provokovat. Například během defilé na rudém hollywoodském koberci s hrdostí prezentovala svá zarostlé podpaží.

Koho si nakonec filmaři vyberou, ukáže až čas. Na základě zatím odvysílaného materiálu v něj však máme plnou důvěru. S vašimi tipy se neváhejte pochlubit v diskusi pod článkem.