ANKETA: Jak zatím hodnotíte seriál The Last of Us?

Ondřej Martinů – Myslím, že už jsem své dojmy popsal dostatečně, když jsem mohl první díl vidět v předstihu na projekci pro média. Teď už bych snad raději viděl další díly, nebo si zahrál port prvního dílu na PC, na který se samozřejmě hodně těším. Trochu nervózní jsem nicméně z případných pokračování. Druhý díl herní předlohy byl super především po stránce hratelnosti a grafiky, ovšem jeho příběh jsem si neužil tolik, jako jiní. Už během sledování prvního dílu jsem se tak snažil v hlavě zahnat vzpomínky na to, kam příběh musí směřovat a trochu tím krotil svoje nadšení. Jsem nicméně zvědavý, jak se s tím popere seriál a co na to diváci.

Honza Lysý – Byl jsem velmi velmi velmi zvědavý. Na jedné straně bylo brblání těch, kterým vadili představitelé některých rolí, protože vizuálně neodkazují na předlohu, na té druhé extrémně nadšené první reakce nejen novinářů. Navíc je tu skutečnost, že spolutvůrcem seriálu je Craig Mazin, který stojí za skvělým Černobylem. Očekávání jsem měl vysoká a rozhodně jsem nebyl zklamán. Obsazení je podle mě skvělé, atmosféra působivá a co je hlavní, seriál rozhodně nedělá ostudu předloze. Zatím budu opatrný s tvrzeními ve stylu: „Nejlepší adaptace videohry“, ale potenciál je velký.

Ondřej Zach – Mám rád post-apo. Když začaly vycházet první zahraniční nadšené recenze, podlehl jsem hypu a začal se těšit. Výsledek mě nezklamal. Chválím rozšířený úvod, který byl pro mě o to intenzivnější a tísnivější, protože jsem věděl, co se stane. V tomto případě mi nevadilo, že Sarah vypadá úplně jinak než ve hrách. Ale abych si i rýpl, celkově mi to zase tak geniálně natočené nepřijde. A Bella Ramseyová mě nepřesvědčila ani po prvním dílu a obávám se, že už ani nepřesvědčí – zkrátka se na tu roli nehodí. Možná bych to vnímal jinak, kdybych Ellie neznal už ze hry, nevím. Ale jinak rozhodně fajn a dívat se budu dál.

Honza Srp – Jsem veliký fanoušek předlohy, dokonce jsem měl nařízený budík na tři ráno, kdy se seriál na HBO konečně zpřístupnil. Rozhodně mě nezklamal, ale úplně unešený z něj také nejsem.

Paradoxně mi nejvíce vadí to, co většina lidí chválí – až otrockou věrnost předloze. Pro nováčky nebo hráče, kteří si to prošli naposledy před pár lety, to asi musí být super, jenže já dostal jen to, co už dávno znám. Navíc pasivní sledování mě do děje nevtáhne zdaleka tak dobře, jako když osud hlavních hrdinů závisí na mých schopnostech. Ano, seriál odstranil těch pár hluchých míst, jako je přenášení žebříků z místa na místo, nebo prohlížení každého šuplíku, ale i tak mě hra bavila násobně více. Je to prostě fajn šidítko pro lidi, co je nechtějí hrát.

Jinak co se týče výběru herců, jsem nadmíru spokojený, k Belle jsem byl od počátku skeptický, o to víc jsem z ní nadšen. Ne, není Ellie příliš podobná vzhledově, její drzé chování ovšem vystihla parádně. Pokud už bych měl někoho kritizovat, tak asi Tess, ta mi v seriálu přijde tak nějak moc badass.

Martin Kaller – Pilotní epizoda se mi líbila a jsem tuze moc zvědav na další díly. Výsledný prožitek sice poněkud kazí skutečnost, že člověk zná děj dopředu, nicméně klíčová scéna byla i přesto znovu bolestivá. Tvůrci se tedy z mého pohledu s adaptací popasovali (zatím) na výbornou a třebaže jsem dosud nevstřebal hereckou volbu pro Ellie, dokážu s tím asi žít. Na rozdíl od jiných, kteří byli napadení parazitickou houbou, o čemž je toto krátké, ale trochu děsivé video: The Biology Behind The Last of Us.

Honza Žďárský – První díl se mi moc líbil. Nechci zatím dělat závěry z jednoho dílu, nicméně takto by měly vypadat herní adaptace. Člověk by tak nějak doufal, že si Lauren Hissrich a další tvůrci od Netflixu vytáhli zápisníky na poznámky, ale osobně spíše čekám, že jejich arogance vůči předlohám bude pokračovat. No, zpátky k The Last of Us. Na vizuální stránce jde vidět vysoký rozpočet seriálu. Tvůrci taktéž zainvestovali do hereckého obsazení a na výsledku to je vidět. Pedro Pascal se do role Joela hodí. Kladně hodnotím i znázornění Tess a Sarah. Dějově tvůrci udělali mírné změny oproti předloze. Ty změny jsou do jisté míry pochopitelné. Na seriálu se obtížně hledají věci, které bych hodnotil negativně. Osobně mi například nesedí herečka hrající Ellie, byť Bella Ramseyová zatím neměla moc velký prostor ukázat svůj herecký potenciál. Jsem opravdu zvědavý na další díly a na rozdíl od Rings of Power tento seriál dokoukám až do konce. Závěrem bych vyzdvihl počet „easter eggů“, které se objevily v seriálu, které jsou mířeny na znalce předlohy.