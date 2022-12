RECENZE: Sonic Prime od Netflixu je jasná volba pro děti a zastydlé hráče

Musíme uznat, že jsme jako letití hráči moc rádi, že zrovna náš oblíbený Sonic zlomil kletbu filmových adaptací videoher a jak první, tak druhý díl jsou v tomto ranku naprostá extratřída. A radost nám dělá i současná kondice modrého ježka ve světě videoher. Poslední přírůstek do nekonečné série ultrarychlých hopsaček Sonic Frontiers je zpracován jako dobrodružství v otevřeném světě. Nejenže to není vůbec špatná hra jako spousta jiných bodlináčových 3D games. Je to ve skutečnosti vážně povedený kousek.

Nyní tu máme nový seriál Sonic Prime z produkce Netflixu, který hodlá těžit z ježkovy popularity a pobavit především jeho nejmenší fanoušky, kterým je určen. Ale vůbec není vyloučené, že pobaví i zastydlé hráče, kteří mají v oblibě jeho dobrodružství, kterými nás japonská Sega zásobuje už posledních 30 let.

První série nebude poslední

Sonic Prime přitom není zdaleka první (a určitě ani poslední) seriál se Sonicem. Spousta z vás dost možná v dětství nebo v dospívání viděla Dobrodružství ježka Soníka, která se vysílala v 90. letech i u nás. I my jsme tento seriál milovali a překlad Tailsova jména jako Chvostík nás dostává nostalgicky do kolen i dnes.

Sonic Prime 70 % Netflix, český dabing, od 7 let

Sonic Prime je zpracován trojrozměrnou animací, která je pěkná, stylová a barevná, ale rozhodně ne vrcholová. Je však oku líbivá, takže víc než stačí. Trošku však zamrzelo, že má celý seriál pouze full HD rozlišení. Jistě, 1080p stačí a nevypadá špatně, ale 4K televize jsou standardem už dlouho, tak je pro nás trošku záhadou, proč nemá zrovna animovaný seriál vyšší rozlišení. První série Sonic Prime má celkem osm dílů a podle všeho jich bude celkem alespoň 24, takže by měly následovat ještě dvě sezony.

Příběh se točí kolem Sonicových patálií v alternativních světech, kde potkává různé verze svých starých dobrých kamarádů. To je sice okoukaný děj, ale v případě ultrarychlého ježka funguje i poněkolikáté. Bodlináč se podívá do dystopické verze Země, světa tvořeného džunglí i na pirátská moře. Všude se seznámí se starými známými v alternativních a nápaditých verzích.

Je tu třeba celá rada pěti Eggmenů, kteří jdou po Sonicovi, Tails nemá dva ocasy, ale rovnou devět a říká si Nine, Amy Rose je kyborka Rezavá Rose atd. Příběh je v každém směru infantilní. Pokud toto pojetí pro nejmenší nesnesete, ani to se Sonic Prime nezkoušejte. Seriál vás bude štvát. Infantilnost se týká všech vtipů, nad kterými se dospělý jedinec asi jen tak nezasměje. My jsme se občas, ale rozhodně ne vždy zasmáli. Jenže my jsme velké děti.

Odkazy na videohry

Odkazů na videohry je tu dost. Heslo je 1992 (rok vydání původní hry), nechybí úvodní zóna Green Hill, ptáčci Flickies a další odkazy. To potěší každého hráče, ale nutno dodat, že odkazy na hry byly v Sonicových filmech o poznání výraznější a zábavnější.

Sonic Prime Sonic Prime

Seriál je taktéž plný akce. Je jí dost, objevuje se v ní bullet time a překvapivě není vůbec marná. Choreografie soubojů je taky docela fajn. Vzhledem k tomu, že kromě prvního dílu, který má dvojnásobnou stopáž, mají všechny něco málo přes 20 minut, je Sonic Prime zábava na jeden víkend. A dobrá zábava. Pro děti, které mají rády videohry se Sonicem, je to jasná volba. Ty ocení i slušný český dabing. Pro dospělé s hvězdičkou, protože těm může infantilní pojetí vážně vadit.

Nás trochu naštval i otevřený konec. My jsme se bavili a těšíme se na další řadu. Jsme rádi, že je kultovní ježek Sonic, jedna z nejdůležitějších herních postaviček všech dob, takto v plné síle a při životě. Jen tak dál, ty čili hod dogy pojídající modrá šmouho!