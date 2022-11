RECENZE: Sonic Frontiers je nejlepší 3D dobrodružství Sonica za 20 let

Ježek Sonic patří ke stálicím herního světa, která nás už třicet let zásobuje nejrůznějšími hopsačkami 2D i 3D ražení, ale i spin-offy zaměřenými na závodění, souboje, sporty i party zábavu. O tom, jak tento hmyzožravec ve filmové podobě bojuje v kinech ani nemluvě. Nejnovější přírůstek Sonic Frontiers poprvé v celé sérii přináší koncept otevřeného světa, ke kterému připojuje klasickou rychlou sonicovskou hratelnost plnou loopingů, odrazů, sáhodlouhých skoků a dalších šíleností, které známe z jeho trojrozměrných videoher.

Je to tedy na jednu stranu něco, co dobře známe a na druhou stranu pro sérii něco úplně nového. A výsledek není vůbec marný. Ba naopak, toto je dost pravděpodobně nejlepší 3D hra s modrým ježkem od dob Sonic Adventure, které vyšlo v Evropě v roce 1999 pro konzoli Sega Dreamcast. Sonic Frontiers je přitom zajímavý už svým příběhem. Ne, že by šlo o vrchol vyprávění ve videohrách. To zase ne. V rámci Sonica je však příběh vážnější a propracovanější.

Pět ostrovů plných dobrodružství

Vypráví o dávno vyhynulé rase, jejíž odkaz se skrývá v kyberprostoru. Ježkova nemesis Dr. Eggman kuje další pikle, ve kterých hraje svou roli i tajemná dívka Sage. Sonic Frontiers má i odlišnější atmosféru. Je taková melancholičtější, někdy i lehce depresivní. Toto pojetí podtrhuje částečně i soundtrack. Ale nebojte, dojde i na třeskuté vtípky a návrat Sonicovy pestrobarevné zvířecí party.

Hra se odehrává na souostroví, které je rozděleno na pět tematický odlišných otevřených ostrovů. Jeden je travnatý, další písčitý a proběhnete se i po lávovém. V každém z nich na vás čeká série nejrůznějších úkolů. Nejdříve se hodí odkrýt mapu, abyste všechny našli. Prostředí je členité a naleznete v něm spoustu kolejí pro sklouzávání i loopingů k proběhnutí. Všechny ostrovy vypadají jako ráj pro všechny sonicofily. Vyřádit se na nich dá maximálně a ceníme si i drah postavených vysoko nad zemí.

Sonic Frontiers Sonic Frontiers

Kolem vás je vždy skryto nějaké to tajemství, minihra nebo úkol. Budete zachraňovat roztomilé příslušníky rasy Koco, získávat upgradovací semena a postupem času se bude stávat Sonic zkušenější a zkušenější. RPG prvky jsou fajn. Kromě síly a obrany bude vzrůstat jeho rychlost a kapacita kroužků ke sbírání. Pokud jich budete mít maximum, stanete se vždy ještě o něco rychlejším.

A jestli se něco tvůrcům z dnes již legendárního studia Sonic Team povedlo, je to zachycení rychlosti. Hned zpočátku hry dostanete na výběr, zda chcete zvolit hratelnost zaměřenou na akci nebo rychlost. Ve skutečnosti jde jenom o zvolení tempa hraní. Chcete hrát rychleji, nebo pomaleji? Samozřejmě, že rychleji! Jinak byste hru se Sonicem vůbec nespouštěli. Ještě plynulejší požitek z hraní budete na PlayStationu 5 mít, pokud upřednostníte framerate 60 fps před vyšším 4K rozlišením. Volba je ovšem vždy na vás.

RPG ježek

Náplň úkolů je různorodá. Jendou budete sbírat jenom kroužky, jindy zase vytrhávat rostliny, abyste následně naháněli zakutálené Kocy. Narazíte i na hlavolamy. Není jich příliš, ale když na nějaký dojde, není vůbec marný. Bez okolků se přiznáme, že jsme se u jednoho zasekli na několik desítek minut.

V otevřených světech též narazíte na celou řadu nepřátel. Souboje s těmi řadovými nejsou nic moc. Velmi rychle se totiž díky RPG prvkům a novým schopnostem stanete silnými. Díky upgradu Sonic Boom dokáže ježek posílat vzdušné kopy s takovou kadencí, že s nimi sejmete všechny menší protivníky během několika momentů. Navíc je takový boj vcelku stereotypní. Něco jiného jsou ovšem souboje s bossy. Ty vyžadují um, zjištění strategie a celkově jsou dost nápadité. Možná se také objeví i Super Sonic! Hra toho nenabízí vůbec málo, že? A to stále není zdaleka vše.

Sonic Frontiers

Jednou z hlavních specialit Sonic Frontiers je, že kromě herního schématu otevřeného světa nabízí klasické lineární sonicovské levely v kyber prostoru. Přesně takové, které známe z ostatních sonicovských 3D her. V některých těchto úrovních kamera dokonce dění snímá z boku v retro stylu. V každém z těchto levelů musíte získat co nejvíce klíčů. Ty dostanete za splnění úrovně v nejpřísnějším časovém limitu, po nasbírání příslušného počtu kroužků či pěti hvězd. Tyto úrovně jsou příjemným a vítaným rozptýlením od hratelnosti v otevřeném světě.

Sonic Frontiers přitom není ani omylem krátká hra. Jasně, můžete ji proletět za 15 až 18 hodin, ale lze se v ní loudat klidně 30. Pět ostrovů nabízí dlouhou životnost a spoustu zábavy. Hra přitom až do konce představuje stále nové a nové věci a udrží hráčovu pozornost. Dokonalá však opravdu není. Sonic Frontiers sužuje pár neduhů.

Grafika se neustále dokresluje

Tím dobře známým z ostatních trojrozměrných her se Sonicem je neposedná kamera. V kyber prostoru s ní často nelze ani hýbat, což je v otevřeném světě možné. I když většinu času ježka snímá dobře, občas zavítá do míst, kde nevidíte nic. A pády s ježkem do neznáma prudí na PlayStation 5 stejně jako v dobách Dreamcastu.

Při hraní nás navíc neskutečně, ale opravdu neuvěřitelně štvala dokreslující se grafika. Při pohybu v otevřeném světě na vás zničehonic a odevšad vyskakují předměty, které tam před chvílí ještě nebyly: koleje, loopingy, ale i plošiny a kroužky. Je to vážně hrozně, ale hrozně otravné. A když už jsme u té grafiky celkově, tak její kreslený a lehce dětinský styl je roztomilý a máme ho rádi, ale z technického hlediska je to docela bída. Takto rozmazané textury jsme dlouho neviděli. Sonic Frontiers rozhodně nevypadá na PS5 jako next gen titul, ale jako podprůměrně hezká PS4 hra.

Sonic Frontiers Sonic Frontiers

Alespoň, že ozvučení a dabingu nic vytknout nelze. A soundtrack? Ten je boží. Už zmíněné depresivní melodie střídají veselejší tóny. Ke slyšení je pop rock i liquid funk. Hudební doprovod si zaslouží vyzdvižení.

Sonic Frontiers je vážně povedená hra. Spojení otevřeného světa se sonicovskou hratelností se povedlo. RPG prvky včetně získávání nových schopností jsou příjemné. Takový Cyloop je naším novým favoritem. Díky němu lze kroužením kolem nepřátel či předmětů způsobit, že vyletí do vzduchu. Řešit se tak dají i některé hádanky. K dispozici je celá halda úkolů, aktivit a miniher ke splnění. Chybět nemůže ani tradiční rybaření, které nechybí v žádné správné open world videohře. Ať už je to Final Fantasy XV, Deadly Premonition nebo Sonic Frontiers! Hru tak s klidným srdcem můžeme doporučit. Líbit se vám nebude, pouze pokud jste pomalí šneci!