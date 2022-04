Film Ježek Sonic 2 je rodinná zábava a pařanská nostalgie jako blázen

Ježek Sonic 2 je napěchovaný odkazy na videohry. Rozhodně je zde nebudeme všechny vyjmenovávat. Ale až uvidíte manuál z Mega Drivu nebo spatříte název kavárny Mean Bean (Pojmenované podle logického rychlíku Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine), bude se tetelit blahem. Tedy pokud jste pozorní fandové jako my. Mějte proto oči na stopkách!