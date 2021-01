Vybavujete si z hlavy ještě nějaký cheat code?

Petr Kárník - Základní cheaty na Dooma 1 nebo 2 dá dohromady asi každý. Já si však pamatuji všechny a navíc u většiny bych dal dohromady i to, co dané zkratky znamenají. V hlavě mám klasických cheatů více. Od známých typu ILM, „princ.exe megahit“ nebo DNKROZ/DNSTUFF přes méně známé jako LAIMLAME/LAPOSTAL, POT OF GOLD nebo JASSICA16 až po obskurnosti typu BIG nebo EXTRACRISPY. Může se zdát, že jsem byl cheater až na půdu, opak je však pravdou, jen mám na takové kraviny neskutečného pamatováka.

P.S. Názvy her jsem u výše zmíněných cheatů nepsal záměrně, to je jen pro znalce...



Prince of Persia

Honza Strachota - Skoro jsem si vybavil kód pro God Mode původního Dooma, ale i ten už je nenávratně pryč. Jediný cheat, který si tak ještě pamatuji, je kód z původních Giana Sisters na Commodorovi 64, který mi z nějakého důvodu v hlavě ulpěl. Kód byl: ARMIN a dával myslím nekonečno životů. Naťukal se přes klávesnici, zatímco běžela úvodní (velmi vydařená) písnička. Kód je křestním jménem jednoho z autorů, velmi nadaného Armina Gesserta, který nás předčasně opustil v roce 2009.

Oldřich Mánert - Z hlavy si nevybavím žádný, což může posloužit jako důkaz mé rádoby poctivosti při hraní her. V letech dávno minulých, kdy jsme si ještě hráli v uhláku na horníky, jsme ale vyvinuli s kamarády svůj vlastní styl, jak se poprat s náročnými hrami a zároveň zabavit co možná nejvíce omladiny lačnící po videoherních zážitcích.

Nápad se zrodil u hry Walker na Amigu. Ovládáte v ní robotickou slepici. Naše „podvádění“ spočívalo v tom, že se každý chopil konkrétního úkonu. U klávesnice jsme tak byli nasáčkovaní běžně i ve třech, jeden chodil doleva, druhý doprava a třetí střílel. Zábava to byla bezbřehá, blízkostí kamarádu hraničící se Zkrocenou horou.



Podobný styl hraní her jsme později aplikovali v celé řadě žánrů. Například Summer Games (jeden z hráčů zuřivě mlátil do šipek vlevo a vpravo, druhý mačkal šipku nahoru při skoku přes překážku apod., třetí zuřivě povzbuzoval) nebo point-and-click adventurách, kde jsme všichni tupě zírali na obrazovku a marně přemýšleli, zda kombinací mršiny holuba a zmačkaného papíru v inventáři zázračně nevznikne řešení mnohadenního zákysu.



Až mnohem později jsem zjistil, že náš geniální vynález hraní ve více lidech nebyl vůbec originální a praktikoval ho snad každý. Ale pocit vynalézavého přečůrání náročných her už nám nikdo nevezme.

Jan Kouba - Něco málo mi v paměti uvázlo, většina z DOOMa, Half-Lifu a her od Maxis. IDDQD, IDKFA, Impulse 101, /noclip, /god, DNSTUFF, DNGOD, Klapaucius a I am weak – který jsem, když jsem byl ještě malý, překládal jako „Já jsem týden“ a nějak jsem nemohl pochopit, proč bych měl psát zrovna to.

Honza Srp - Kromě obligátního IDDQD a IDKFA toho moc není, a to jsem jako malý cheatoval docela dost. Bez pomoci googlu vytáhnu z paměti ještě „potofgold“ do Warcraftu 1, trojhmat ILM z Wolfensteina 3D a „prince - megahit“ co se psalo ještě v DOSu do příkazového řádku. Určitě jsem zkoušel cheaty v 3D Dukovi, ale tam se to asi zlomilo a zjistil jsem, že hrát podle pravidel je přeci jen větší zábava.

Warcraft: Orcs & Humans

Ondřej Zach - Z hlavy si pamatuji jen dva, ale zase bez zaváhání, a oba jsou pro Dooma. IDDQD aktivovalo nesmrtelnost, IDKFA zbraně a klíče. Ty už mi z hlavy dostane jen smrt. Nebo Alzheimer.



Dan Jarocký - Cheaty jsem zdaleka nejvíc používal v GTA: San Andreas, kde se pro mě staly nedílnou součástí herního zážitku. Z toho důvodu se mi zkratky jako BAGUVIX, AEZAKMI, HESOYAM, RIPAZHA, WANRLTW, JUMPJET či OHDUDE vryly do paměti opravdu výrazně.

Jan Lysý - Mám bohužel velmi děravou paměť, takže si pamatuji jen cheaty pro Dooma a „Wolfa“ a ještě bych si možná vybavil nějaké pro Warcraft. Ale už je to hodně dlouho a kromě toho, nebylo nutné učit se všechny cheaty nazpaměť, pamatoval jsem si adresy stránek, kde se daly najít, víc jsem nepotřeboval.



Ondřej Martinů - Cheatování mě kdysi nesmírně bavilo ve starších titulech GTA, zejména Vice City nebo San Andreas. V prvním jmenovaném nebylo nic zábavnějšího, než si cheatem PANZER vyvolat z čistého vzduchu tank a ve virtuálním městě pak vyvolat naprostý chaos. A nebo si kódy THUGSTOOLS či PROFESSIONALTOOLS naplnit inventář zbraněmi.

Stejně tak si vybavuji kódy UZUMYMW na sadu zbraní do San Andreas a ještě k tomu navrch přidat také BAGUVIX, díky kterému měl hrdina ve hře neomezené zdraví. Na závěr ještě kódem JUMPJET vyvolat stíhačku a opět bylo o zábavu postaráno. Kam se hrabe nudné plnění misí.