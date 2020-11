Měli jste vlka chytajícího vejce či chobotnici? Tuto retro novinku oceníte

Osmdesátky a začátek devadesátek jsou pryč, stejně jako éra digiher, nicméně občas je fajn si tuto dobu připomenout. Pro mě to nejsou jen filmová super akční béčka na VHS s amatérským dabingem (viz dokument Králové videa), ale také právě digihry. U nás to byly ruské kopie, nicméně jejich původním tvůrcem je Nintendo, které kralovalo se svojí řadou Game & Watch.

A po téměř třiceti letech od vydání té poslední přichází Nintendo s novou. Jmenuje se Game & Watch: Super Mario Bros. a vychází u příležitosti 35. výroční značky Super Mario Bros.

Už podle krabičky, která je v podstatě stejná jako před téměř čtyřiceti lety, je zřejmé, že Nintendo tady těžce brnká na nostalgickou strunu. Určena je zkrátka pro nás, kteří jsme digihry tehdy zažili. A fandům Nintenda.

Novinka obsahuje hned tři hry, a to první dva díly hopsaček Super Mario Bros. a původní hru Ball z Game & Watch. Tedy jeden rozdíl tam je, a to ten, že panáček (Mr. Game & Watch) má nově hlavu Maria. Hratelné jsou v pohodě, otázkou samozřejmě je, zda ty hry chcete doopravdy hrát, nebo si jen připomenout dobu, kdy jste byli ještě mladší nebo mladí.

Game & Watch: Super Mario Bros.

Ačkoliv vizuálně si digihra zachovává vzhled originálních modelů, po technické stránce už je to něco úplně jiného. U řady původních modelů doplňovala monochromatický LCD displej ještě statická vrstva s doprovodnou grafikou, novinka má displej barevný. Už není potřeba kupovat baterky, nová verze se nabíjí přes dodávaný USB kabel.

Pár věcí ovšem chybí. Na zadní straně už není nožička a zmizel i budík. Z nepochopitelného důvodu také nelze nastavit čas v režimu 24 hodin. Příjemný bonusem je, že v režimu času se přehrává jedna z 35 připravených animací. Svádí to k tomu si digihru někam postavit jako hodiny, nicméně displej po zhruba třech minutách zhasne, což sice dává smysl, ale stejně.

Co mě vyloženě potěšilo, je spousta ukrytých secretů. Zkuste například šest sekund podržet tlačítko A a sledujte, co se stane. Nebo to stejné zkuste ve hře Ball a hlava Maria se změní na hlavu Luigiho. To je paráda.

Doporučená cena 1 349 korun není právě nízká, nicméně dostat Game & Watch: Super Mario Bros. jako dárek, by myslím většinu retro fandů potěšilo. Nebo ne?