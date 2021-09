Nejslavnější cheat historie oslavil 35 let. A ne, není to IDDQD

Z dnešního pohledu je Gradius z roku 1986 jen klasickou zboku viděnou střílečkou, kterých od té doby vyšlo bezpočet a často i v lepší podobě (Project X, R-Type, Xenon…), přesto má své místo v učebnicích navždy zajištěné.

Konami kód se poprvé objevil ve střílečce Gradius z roku 1986.

Byl totiž vůbec první hrou, která obsahovala slavný Konami kód. Nejde přitom o nic jiného než o klasický čít, nevinný podvůdek, kterým si chtěl vývojář Kazuhisa Hašimoto ulehčit práci při testování této jinak velice obtížné hry. Původně bylo v plánu ho z ostré verze zase vyjmout, ale ve zmatku před vydáním se na to jednoduše zapomnělo, a tak zůstal i v prodejních verzích. Testeři pak tuto snadno zapamatovatelnou sekvenci tlačítek, kterou je ovšem prakticky nemožné stisknout náhodou, vynesli ven. A zrodil se fenomén…

Konami kód můžeme od té doby s různými efekty použít v desítkách her od této japonské společnosti, včetně těch vůbec nejslavnějších, jako je Contra, Castlevania, Silent Hill nebo Metal Gear Solid.

Ve formě tzv easter eggů, tedy skrytých vtípků se s ním však dodnes setkáváme například ve hrách Fortnite, Bioshock, Ratchet & Clank nebo Just Cause. A vlastně nejen ve hrách.

Svojí specifickou funkci má dokonce i v aplikacích Netflixu nebo Discordu. Objevil se také ve snímku Raubíř Ralf a seriálu Family Guy, najdeme ho i v textu titulní písničky oscarového filmu Juno (Up, up, down, down, left, right, left, right, B, A, start; Just because we use cheats doesn’t mean we’re not smart) a mnoha a mnoha dalších.

Žádný div, že významné výročí nemohlo být ze strany Konami ponecháno bez pozornosti, a tak si například můžete koupit tematický merchandise nebo poslechnout výroční remix titulní skladby Gradiusu.