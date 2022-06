Výrobci cheatů tvrdě narazili, na pokutách zaplatí stovky milionů korun

Právníci herních společností si připsali veliký úspěch a de facto finančně popravili dalšího člověka. Na rozdíl od Garyho Bowsera, o kterém jsme psali minulý týden, však Robert James Duthie Nelson a jeho kolegové ze společnosti Elite Boss Tech žádnou sympatii ani lítost u veřejnosti nevyvolávají. Jejich proviněním totiž nebylo sdílení pirátských kopií her, ale prodávání cheatovacího softwaru.

Jeden podvodník dokáže zkazit zážitkem desítkám hráčů.

I kvůli nim se hra Destiny 2 od svého vydání v režimu free 2 play potýká s obrovským množstvím podvodníků, kteří kazí všem ostatním herní zážitky. Vina obžalovaných byla natolik průkazná, že před soudem raději dospěli k dohodě a zavázali se provozovatelům hry z Bungie zaplatit 13,5 milionu dolarů, tedy zhruba 317 milionů korun. Jelikož bylo prodáno celkem 6 765 kopií těchto podvodných programů, znamená to, že jeden cheater byl vyčíslen na dva tisíce dolarů (cca 50 tisíc korun).

Vypadá to jako přehnané množství peněz, ale nesmíme zapomíná, jak obrovské náklady boj s podvodníky pravidelně stojí, ať už co se týče odlivu nespokojených zákazníků, tak i investicí do ochranných programů (více viz náš článek k tématu). Každopádně jde o další potvrzení toho, že podvádět se z dlouhodobého pohledu nikdy nevyplácí.