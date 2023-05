Kaut není out. Jediný střelec burcuje české hokejisty. Co mu chybí?

Přitom ve druhé třetině jste se dost zlepšili.

Sami jste to viděli. Jde to, umíme proti Kanadě hrát. Jenže pak přijde třetí třetina a zase máme jenom čtyři střely na bránu. Jen díky Karlosovi (Vejmelkovi) to skončilo 1:3. Jestli chceme uspět ve čtvrtfinále, nemůžeme hrát jen jednu třetinu. A je úplně jedno, kdo bude stát proti nám. My víme, že hokej hrát umíme, ale musíme ho hrát celých 60 minut.

Čím si časté výpadky vysvětlujete?

Je to furt dokola, chce to kratší střídání. Jít trošku víc do brány. My jsme nedali gól z teče či předbrankového prostoru. Chybí nám škaredý gól, který by nás nakopl. Hrozně taháme puk dozadu, pak z toho máme vyloučení. Kanada dala v přesilovce gól, a to pak stojí zápasy. Toho se musíme vyvarovat. Ovšem pořád věřím, že máme vnitřní sílu, hrajeme jako jeden tým, jen musíme víc chtít.

Váš gól padl po chybném kanadském střídání, že?

Řekli jsme si, že to budeme hrát víc přes beky. Tomáš Dvořák puk nahrál Flíčkovi, já jsem si zařval, viděl mě a dal mi ho krásně. Hned jsem věděl, že udělám tuhle kličku. Měl jsem hned další střídání druhou šanci, to měl být taky gól, ale na kdyby se nehraje. Musíme na prohru zapomenout. Těšíme se na čtvrtfinále, sníme o něm.

Čekají vás Spojené státy americké. Co k nim říct?

Ameriku vede celé vedení San Jose Sharks a jestli hrají stejným stylem jako v klubu, uvidíme na videu. Mně osobně se hraje lépe proti kanadským a americkým týmům. Hrají rychle.

Chtěl byste se Sharks ukázat kvůli nové smlouvě, že?

Byla by to motivace, ale je to jedno. Musíme porazit každého.

Jak je pro vás šampionát důležitý?

Jsem tu nejmladší a zažívám premiéru. Pamatuju si, když jsem byl malý a vyhráli jsme zlato v roce 2010. Kluci ze Žďáru (Petr Vampola, Tomáš Rolinek a Petr Koukal) dovezli pohár k nám, já se s nimi fotil a snil jsem, abych to taky dokázal. Musíme ze sebe vydat to nejlepší.

Od posledního titulu uběhlo třináct let. Také tehdy národnímu týmu chyběly velké hvězdy z NHL.

Když jsme ztratili Sedla s Chýťou... Ne, zase přijeli Zohy s Lencíkem, hrají parádně. A máme Červuse s Kubaldou. Ale máte pravdu, že tu nemáme hvězdy. Na druhou stranu máme tým. Bojujeme jeden za všechny. To je naše nejlepší stránka. My víme, že nevyhrajeme zápas o tři čtyři góly. O to víc musíme bojovat a tlačit se do brány. Musíme dát hnusný gól, to mi tady u toho týmu chybí. Furt se snažíme hrát na krásu. Ty velké zápasy rozhodují detaily.