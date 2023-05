Češi narazí ve čtvrtfinále na Švédsko, nebo USA, o stěhování se teprve rozhodne

Pokud domácí výběr proti suverénovi turnaje prohraje, narazí Češi v Rize na druhý tým skupiny A, tedy Švédsko..

Pokud Lotyši uspějí, přeskočí v tabulce skupiny B jak čtvrté Slovensko, tak i Česko. V takovém případě by svěřenci Kariho Jalonena narazili na vítěze skupiny B Spojené státy a stěhovali by se do Tampere.

Po odpoledních zápasech jsou tak definitivně určeny jen dvě čtvrtfinálové dvojice.

Kanada - Finsko (Tampere)

Repríza loňského finále hned v prvním kole play off. Obhájci titulu z Finska zatím neprožívají ideální turnaj, s hlavními rivaly Švédskem a Spojenými státy prohráli, proti papírově slabším, s výjimkou jasného vítězství 7:1 nad Maďarskem, se protrápili k výhrám.

Proto skončili ve skupině až třetí, jen díky pořadatelství mistrovství se nemusí stěhovat. V aréně v Tampere tak vyzvou Kanadu, která doposud nestačila na Švýcarsko (2:3) a překvapivě také na Norsko (2:3N).

Kanadští hokejisté gratulují Finům k prvenství na světovém šampionátu.

Zatímco na šampionátu v roce 2022 uspěli ve vzájemném finálovém střetnutí Finové, o rok dříve zvítězila Kanada. Také na mistrovství 2019 na Slovensku rozhodl o zlatu duel Finska s Kanadou, vyhráli Seveřané.

Poprvé od roku 2018 tak finále vrcholného turnaje nabídne jiné finále než souboj Kanaďanů s Finy.

Švýcarsko - Německo (Riga)

Přesně po dvou letech si zopakují čtvrtfinálové utkání Švýcarsko s Německem. Také tehdy v covidovém šampionátu šli do vzájemného střetnutí jako favorité Švýcaři, kteří ve skupině skončili pouze za výběrem hráčů Ruského olympijského výboru.

Proti Němcům vedli 2:0, o náskok však přišli v poslední minutě a v nájezdech padli. Neúspěch můžou odčinit ve čtvrtek, kdy budou bojovat o postup mezi nejlepší čtyřku po pěti letech.

Němečtí hokejisté slaví postup do semifinále mistrovství světa

Právě na šampionátu v roce 2018 získali Švýcaři poslední cenný kov, ve finále nestačili v nájezdech na Švédy. Na aktuálním turnaji jsou zatím suverénní, Němci si naopak zajistili postup do čtvrtfinále až v posledním zápase, kdy porazili Francii jasně 5:0.