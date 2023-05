ONLINE: Kanada - Česko. Souboj o druhé místo, změny v útoku, chytá Vejmelka

Střet se zámořským protivníkem určí i to, kde svěřenci Kariho Jalonena vyřazovací fázi turnaje zahájí. Pokud zvítězí, budou se stěhovat do Tampere a vyzvou domácí Finsko.

V případě prohry by byla situace o poznání komplikovanější. Na soupeře pro čtvrtfinále a rozuzlení otázky ohledně cestování by si Češi museli počkat do večera, záleželo by hned na několika okolnostech.

ONLINE: Kanada - Česko Utkání sledujeme od 15.20 v podrobné reportáži.

Roli by hrál výsledek duelu skupiny A mezi Švédskem a Spojenými státy. Všechno mohou výrazně ovlivnit Lotyši, kteří večer potřebují získat alespoň bod proti Švýcarsku. Pokud uspějí, postoupí a na čtvrtfinále zůstanou doma.

Pokud ne, radovat se bude Slovensko, které má aktuálně po dopoledním vítězství 4:1 nad Norskem stejně bodů (11) a navíc si vedlo lépe ve vzájemném duelu s domácím výběrem (2:1).

„Je to všechno hrozně zamotané. Úplně se tím nezatěžuju. Doufám, že se proti Kanadě naladíme na čtvrtfinále. A když se budeme stěhovat, musíme to přijmout,“ prohlásil útočník Jakub Flek.

Česká sestava pro utkání s Kanadou Vejmelka (Langhamer) - Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Zbořil, Jordán (A), Němeček - Červenka (C), Sobotka (A), Kubalík - Flek, Černoch, Beránek - Smejkal, Zohorna, Kaut - Voženílek, Špaček, Lenc - Chlapík

„Není to obří téma v šatně. Loni jsme na čtvrtfinále také museli přejet do jiného města. Teď je vzdálenost trošku jiná, ale není to nic, co bychom neměli zvládnout,“ přidal se asistent trenéra Libor Zábranský.

Zároveň prozradil, že národní mužstvo opět nastoupí se sedmi obránci a třinácti útočníky. Pouze z tribuny sledují utkání Ronald Knot a David Tomášek, Filip Chlapík je připravený zasáhnout ze střídačky.

Jalonen sáhl do složení ofenzivy. Do třetí formace k Jiřímu Smejkalovi se posouvají Radim Zohorna a Martin Kaut, čtvrtou lajnu tvoří Daniel Voženílek, Michael Špaček a Radan Lenc.

Ke změně dochází i mezi třemi tyčemi. Do akce se vrací Karel Vejmelka, který zatím absolvoval souboje se Slovinskem a Norskem. Na šampionátu působil z brankářského tria nejspolehlivěji, chytat by měl i ve čtvrtfinále.

„Máme tři výborné gólmany, všichni byli na turnaji ve hře. Rozhodli jsme, kdo bude chytat dneska a je předpoklad, že ten bude chytat i čtvrtfinále,“ prozradil Zábranský.

Češi si chtějí spravit chuť po nedělní porážce 2:4 se Švýcarskem, které i nadále zůstává a turnaje neporažené a mezi nejlepší osmičku postoupí z prvního místa.

„Rozhodla druhá třetina. Byli jsme málo agresivní, nechávali jsme jim moc prostoru v našem obranném pásmu a oni si v něm dělali, co chtěli,“ přiznal kapitán Roman Červenka.

Co napravovat má i Kanada, která v pondělí překvapivě nezvládla souboj s Norskem. V závěru třetího dějství sice dokázala srovnat, ale nakonec padla 2:3 po samostatných nájezdech.