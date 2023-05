Česká extraliga proti americkým univerzitám. Co je víc? Čtvrtfinále napoví

Davidové Pastrňák a Krejčí se chystají na buly, proti nim se staví Patrick Kane s Austonem Matthewsem. Kdepak, takový scénář se nechystá ani ve čtvrtfinále mistrovství světa, ani nenastal na předchozích olympijských hrách.

Všichni zmínění mohli na start šampionátu dorazit. Jedna strana se však omluvila, s tou druhou se snad ani na chvíli nepočítalo.

Zatímco ti nejlepší čeští hokejisté bývají každoročně oslovování s nabídkou zahrát si na pro Evropany stále ještě prestižním turnaji, Spojené státy volí jinou strategii.

Často dávají možnost měřit se se zkušenými hráči studentům z univerzit, letos to platí dvojnásob. V kádru amerických reprezentantů najdeme hned devět hokejistů, kteří si letos zahráli v NCAA.

Záložní brankář Drew Commesso, obránci Lane Hutson, Henry Thrun a Tyler Kleven a útočníci Cutter Gauthier, Matt Coronato, Sean Farrell, Carter Mazur a Luke Tuch.

A že by pouze přihlíželi? Kdepak. Gauthier je se šesti góly zatím nejlepším střelcem týmu, bek Hutson šéfuje přesilovce a jen obránci Kleven s Thrunem se zatím nezapsali do statistik.

Proti nim se nepostaví jejich vrstevníci, nýbrž mazáci z české extraligy. A zatímco američtí mladíci hráli zcela zásadní roli v suverénní jízdě týmu ve skupině A, kterou ovládl bez jediné porážky, hráči z tuzemské soutěže nijak neoslňují.

Z útočníků se prosadil pouze Jakub Flek a nebýt produktivity v přesilovkách, nezářili by ani čeští obránci.

Samozřejmě, před zraněním exceloval Lukáš Sedlák a takový Vladimír Sobotka, který se najednou ocitl v pozici prvního centra, měl původně plnit čistě defenzivní úkoly.

Ale národní tým potřebuje příspěvek i od jiných hráčů než jsou Kubalík s Červenkou.

A pokud si hokejisté ve čtvrtfinále vylámou zuby na nastupující generaci Američanů (doplněné o jedince z NHL a farem), neměl by Český hokej zkusit více lpět na podobné strategii?

Oproti loňské nominaci výběr Kariho Jalonena zestárnul, mladší esa David Jiříček, Matěj Blümel nebo Lukáš Dostál tentokrát na šampionát odcestovat nemohli. Jejich místa však obsadili starší.

Mluvilo se o Jiřím Kulichovi, ten však stále ještě bojuje v play off AHL.

Stanislav Svozil dostal v přípravě možnost se ukázat jen v jednom zápase, Davida Špačka národní tým ani nepovolal, protože by se do přípravy prý zapojil až příliš pozdě.

Čeští junioři se radují z gólu proti USA.

Co takoví Gabriel Szturc nebo Jakub Brabenec, kteří válí v kanadských juniorkách? Nebo největší talent ročníku 2005 Eduard Šalé?

Pozici třetího gólmana by klidně mohl obsadit dvacetiletý Tomáš Suchánek. Posbíral by zkušenosti stejně jako americký Drew Commesso, a v budoucnu by se o něj mohl národní tým opřít.

Srovnávat základnu amerických a českých náctiletých nemá smysl, v extralize se totiž více prosadil jen Šalé, který jako jediný vyšplhal na dvoucifernou bodovou hranici.

Každá z krajin přistupuje ke světovému šampionátu zcela odlišně. Češi vše podrobují úspěchu, Američané staví na rozvoji talentů.

A třeba se po čtvrtečním souboji pojetí mistrovství některého z týmů změní.