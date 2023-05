Varování: Češi jsou moc závislí na Kubalíkovi s Červenkou. Přidá se někdo?

Dohromady jim to náramně klape.

Dominik Kubalík. Na turnaji 8+4.

Roman Červenka. V Rize 3+6.

Jejich nedělní trefy proti Švýcarům na body nestačily (2:4), ale vystřelily je do čela bodování celého mistrovství světa.

ONLINE: Kanada - Česko podrobná reportáž od 15:20

Krásná čísla zadělávají na problém. Češi si na produktivních forvardech pěstují závislost, jež může škodit.

I v národním týmu si uvědomují, že je pro vytoužený úspěch nutné bodovou produkci rozložit i mezi další útočníky. „Rozhodně by to chtělo,“ přikývne Vladimír Sobotka, který poslední duely nastupuje s elitním duem jako centr.

„Potřebujeme zlepšit produktivitu, aby to nebylo všechno na prvním útoku a přesilovkách,“ říká jeden z reprezentačních trenérů Libor Zábranský. „I proto jsme už proti Švýcarům dělali změny. Snažíme se klukům pomoct. Jedna lajna to táhnout nemůže. Musí se přidat ostatní, je to těžký turnaj.“

I po korekcích sestavy se ale prosadil jako jediný Kubalík. „Kubalda pálí ostrejma. Snad mu to vydrží a taky se k němu připojí někdo další, kdo dá důležitý gólík,“ přeje si křídlo Jakub Flek.

Jenže najde se někdo takový?

I o tom bude dnešní závěrečný duel ve skupině proti Kanadě (15.20, online reportáž na iDNES.cz/hokej), který napoví o protivníkovi a místě pro klíčové čtvrteční čtvrtfinále.

Impotentní útočníci

Za vyčnívající dvojicí je bodová díra. Třetí nejproduktivnější reprezentační útočník Lukáš Sedlák se zastavil na bilanci 3+2, z turnaje ho vyřadila zlomená kost v nártu. O bod méně má David Tomášek (0+4), jenž ale při pondělním nácviku trénoval jako náhradník.

„Sestavou se míchá, když trenér ví, že to nějak nefunguje,“ připouští Sobotka. Do elitní formace jej posunul kromě Sedlákova zranění i zbloudilý puk, který zlomil lícní kost centru Filipu Chytilovi. Zbývající zdraví ze soupisky dají do kupy 15 bodů. Součtu Červenky s Kubalíkem se to ani neblíží.

Roman Červenka brankou na 3:2 otočil nepříznivý stav v utkání proti Slovinsku.

Na Jiřím Smejkalovi je znát, jak ho brzdí bolavé tělo. Objevuje se sice i v přesilovkách, ale v šesti startech zaznamenal jedinou asistenci. Šikovný centr Michal Špaček má 0+2, ale také nepěkných -5 v hodnocení plus minus. Zcela fit není ani Filip Chlapík, jenž dokázal v extralize i švýcarské lize rozhodovat zápasy. Nevýrazný Martin Kaut se pohybuje na rozhraní sestavy.

Až dodatečně trenéři povolali křídelníka Radan Lence a Radima Zohornu, který při debutu na mistrovství světa proti Švýcarům zaujal. Výčet potíží společně s předchozím přívalem omluvenek forvardů z NHL podtrhuje význam fungujícího útoku Flek, Černoch, Beránek.

Jsou platní, živí, přímočaří. Ideální vlastnosti pro čtvrtou formaci, ale po nepříznivých zprávách naskakuje trio spojené s Karlovými Vary na led hned po Kubalíkovi s Červenkou. „Jsme druhá lajna, ale je to jen číslo na papíře, nevidím v ničem rozdíl,“ prohodí Flek. „Musíme být aktivní, brát soupeři sílu, nedostávat góly. A když i nějaké dáme, je to bonus.“

Flek připomene, že s kolegy si šance vytvářejí. Jen je neproměňují.

Český útočník Jakub Flek (19) pádí v úniku sám na norskou branku, marně se ho snaží zastavit obránce Emil Lilleberg (76)

I proto se české výsledky na šampionátu odvíjejí od gólového přísunu Červenky s Kubalíkem.

Jejich význam kouč Jalonen ještě posiluje. V neděli je poprvé spojil i při klasické přesilovce pěti proti čtyřem. „Udělali jsme maličké změny, chtěli jsme to hrát trošku jinak,“ vysvětlil kapitán Červenka. „Takhle máme víc flexibility, i když je někdy potřeba improvizovat.“

21 bodů nasbírali dohromady Červenka a Kubalík letos na MS 15 bodů dají do kupy zbývající zdraví útočníci z české soupisky

Proti Švýcarům to Červenkovi s Kubalíkem nedělalo problém. Ze dvou přesilovek i jednu využili. Jenže aby se k nim propracovali, musí ostatní útoky donutit soupeře k faulům. Při hře pět na pět si lze snadněji ohlídat nebezpečné borce soupeře.

„Jako my se připravujeme na ně, i oni se chystají na nás,“ podotkne Sobotka. Jeho kolegové Červenka s Kubalíkem se brání těžko. Šampionát se ale dostává do fáze, kdy už nerozhoduje, co kdo umí, ale také co kdo komu dovolí.

K úspěchu vede i jiná cesta.

Zazáří ti, od kterých se to nečeká.