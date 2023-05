Kundrátkův život s kanadskou ženou. Bouřlivá fanynka bude přát manželovi

Alannah možná pochází z Kanady a kdykoliv jindy jí jako bouřlivá hokejová fanynka přeje, ale když reprezentuje na mistrovství světa její muž, priority mění.

„Říkala mi, že když nehraju, fandí Kanadě. Dnes to je jasné,“ pousměje se český obránce.

V 15.20 vyjede se spoluhráči k poslednímu duelu základní skupiny B, který rozhodne o konečném umístění a také před večerními duely napoví soupeře pro čtvrtfinále. Hraje se o druhé místo a Kundrátek tvoří základ české obrany v prvním páru s parťákem Michalem Kempným.

„Natěšení roste. Míša je tak energický, že se to projevuje i na mně. Je super mít na tréninku menší rivalitu a energii, za to mu můžu poděkovat,“ kývne Kundrátek.

Motivaci mu o víkendu dodala i rodina. Žena Alannah přiletěla s osmiletým synem Hudsonem a šestiletým Jaggerem do Rigy, aby viděli tátu v akci. „Fandili na dvou zápasech, ale už museli domů, aby v úterý stihli školu,“ poví.

Český obránce Tomáš Kundrátek (84) si hlídá Švýcara Corviho (70)

Život s Kanaďankou si chválí. „Je mým největším fanouškem, hrozně mi pomáhá, stejně jako v rodinném zázemí.“

Asi nepřekvapí, že synové taky hrají hokej. Prostě hokejová rodina. Na tribuně se pak projeví, jaké zapálení v nich žije. „Obzvlášť když hrají kluci, hlasitě povzbuzuje a křičí. Já teda všechno radši pozoruju v klidu zpovzdálí, musím od ní na tribuně sedět dál, protože je fakt vášnivá,“ zasměje se.

Český tým na MS v hokeji

A co říkají synové na maminčinu podporu? „Ptala se jich, jestli jim to nevadí. A prý to mají rádi, tak je spokojená.“

Navíc, nenechte se zmýlit, paní Kundrátková své syny povzbuzuje i česky. „Umí to skvěle! Děti chodí na české školy a je jen na nich, jestli doma spustí tak, nebo tak. Mezi sebou se převážně baví anglicky a občas hází česká slovíčka. Já to taky občas míchám. Všiml jsem si, že když potřebuju doma něco zdůraznit, jdu radši do angličtiny,“ vykládá 33letý obránce.

Znalost češtiny se hodí, vždyť rodina bydlí v Přerově a Kundrátek už nepřetržitě pět let hraje v české extralize. Teď se po roce v Brně vrací do Třince.

Český obránce Tomáš Kundrátek (84) v souboji na ledě s norským kapitánem Kenem Andrem Olimbem (40)

Předtím s manželkou zažili Lotyšsko, Rusko, Švýcarsko, dokonce i Čínu. „Líbilo se jí všude. Má vždycky podmínku, abychom měli kvalitní zdravotnictví pro děti. Školu a školku a ona posilovnu, kde si odpočine od studia psychologie,“ vypráví Kundrátek.

A druhým dechem vyzdvihne české doktory: „Zvlášť v Přerově. Žena byla před časem vážně nemocná a moc hezky se o ni postarali, odvedli skvělou práci!“

Dnes mu bude se syny držet palce u televize. Pokud Češi vyhrají, ve čtvrtfinále poletí do Tampere vyzvat domácí Finsko, v opačném případě je čeká jeden z dvojice Švédsko a Spojené státy. „Bude to speciální zápas, na hráče z NHL se všichni těší,“ tvrdí.