Zábranský: Loni se taky na čtvrtfinále přejíždělo. Naznačil, kdo ho odchytá

Přímý souboj o druhé místo proti silné Kanadě startuje v Riga Areně v 15.20. „Víme, že nás čeká těžký soupeř a kanadské pojetí hry. Mají šikovné hráče, čekáme stejně těžký zápas jako se Švýcary,“ připomenul Zábranský nedělní porážku 2:4.

Bude zajímavé, jak národní tým přistoupí k vyvrcholení šampionátu. Hokejisté už v pondělí připouštěli, že by se jim zamlouvala představa zůstat na první vyřazovací zápas v Lotyšsku.

„Loni jsme z Tampere na čtvrtfinále také museli přejet do jiného města,“ podotkl Jalonenův asistent. „Teď je vzdálenost trošku jiná, ale není to nic, co bychom neměli zvládnout. Prostě to tak je, takový je turnaj.“

Reprezentační trenéři do posledního utkání pozmění složení útočných formací. Už pondělní trénink jen v červených dresech pro náhradníky absolvovali útočníci Tomášek s Chlapíkem.

Honza Daněk @honza_danek Ranní rozbruslení @narodnitym před utkání s Kanadou. Na ledě Š. Hrubec, R. Knot, D. Tomášek a F. Chlapík. oblíbit odpovědět

Ti se společně s obráncem Knotem a brankářem Hrubcem v úterý ráno sklouzli i při předzápasovém rozbruslení. Kromě předpokládaných náhradníků se na ledě objevil i trenér reprezentačních gólmanů Zdeněk Orct a generální manažer Martin Havlát.

Zbytek týmu měl na programu dopolední poradu před kláním s Kanadou.

„Budeme hrát na třináct útočníků a sedm beků. Změny budou v sestavě i bráně,“ nastínil Zábranský. Proti Švýcarům chytal Marek Langhamer. Indicie nasvědčují tomu, že se proti Kanadě postaví do brány Karel Vejmelka.

„Zdeněk Orct to má výborně nachystané. Máme tři výborné gólmany, všichni byli na turnaji ve hře. Rozhodli jsme, kdo bude chytat dneska a je předpoklad, že ten bude chytat i čtvrtfinále,“ naznačil Zábranský.

Základní skupiny skončí v Rize a Tampere v úterý večer. Po nich budou známé páry pro čtvrtfinále, která se odehrají ve čtvrtek.

„Jakákoli výhra je pozitivní, dodá vám sebevědomí. Je to vzpruha. Věřím, že to dneska zvládneme a budeme výborně nastavení do čtvrtfinále,“ naplánoval Zábranský.