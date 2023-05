Chudáci kustodi. A my trenéři? Musíme přemýšlet o čtvrtém útoku, řekl Jalonen

Národní tým se ve středu ráno přesouvá do Tampere, kde ve čtvrtek od 15.20 vyzve Američany.

Jak jste viděl duel s Kanadou, po němž jdete do čtvrtfinále?

První třetina dobrá. Druhá třetina? Velmi dobrá. Už jsme začali hrát dobrý hokej. Měli jsme hodně šancí, i když jsme skórovali jenom jednou. A třetí? Měl jsem pocit, že nám trošku došla energie. Neměli jsme jí už tolik.

Co rozhodčí?

Supervizor nám trenérům už poslal zprávu, že v závěru udělali chybu. Že měli Jiřímu Černochovi písknout ofsajd. Každý dělá chyby, problém je, že na takové úrovni by se takové chyby stávat neměly. Pokud jde o Špačka a vysokou hůl… Když zasáhnete obličej po odehrání puku, není to faul. Tak to stojí v pravidlech.

Jenže chyby se nestaly poprvé.

Ano. Ale trochu jim přece jen rozumím. Jsou lidé, každý chybuje. Jen nesmí být takové a musí pískat fér.

Před čtvrtfinále jste posbírali dvě prohry s těžkými soupeři. Co s tím?

Nemyslím si, že je to nutné zveličovat. Aspoň víme, co se děje, a nemusíme spekulovat.

Jak se vám líbily změny v útocích

Líbila se mi třetí lajna. Kaut, Zohorna a Smejkal. Hráli velmi dobře. První lajna je dobrá. Druhá lajna je taky dobrá. A teď musíme trochu popřemýšlet o čtvrté.

Chybí góly od řady hráčů, že?

Ano, potřebujeme góly i od ostatních. Ale hlavně musíme hrát dobře defenzivně. Je to proces. Všichni ví, že jsme měli zranění a přicházeli noví hráči. Téměř každý zápas jsme měnili lajny. Minulý rok jsme to dělali jinak, útoky byly dané. Je fajn, že teď máme tři dobré centry. Sobotku, Černocha a Zohornu.

Jaký bude plán pro čtvrtfinále? Hlavně obrana?

Bude to o pár gólech. Musíme si trošku odpočinout a pak se připravit, protože poslední čtyři dny a tři zápasy byly opravdu náročné. Musíme získat zpátky energii. Nachystat se.