Výkyvy? Přemýšlím o nich, nervozitou to nebude, říkal Kempný po prohře

Proč se plán nezdařil?

První třetina z naší strany vůbec nebyla dobrá. Byli jsme pod tlakem, nedostávali jsme se ke střelám a soustavnému tlaku v jejich třetině. Ve druhé části se to zvedlo, byli jsme lepším týmem.

A třetí část?

Tam jsme si toho taky moc nevypracovali. Kanada měla víc ze hry, větší tlak. Škoda. Celkově jsme tahali za kratší konec. Málo jsme na ně tlačili.

Výkyvy mezi třetinami se u Čechů opakují. Co za tím vězí?

Těžko říct. Sám jsem nad tím přemýšlel, proč máme takové začátky zápasů. Snažíme se na to připravit co nejlíp každý zápas. Ale bohužel, dneska se nám to stalo zase.

Nepramení to z nervozity a obav?

To si nemyslím. Těžko ale říct, čím to je. Bavíme se o tom v šatně, jak chceme nastoupit, co chceme dělat a jak chceme hrát. Pak to musíme přenést na led.

Patříte k nejzkušenějším, ale ve výběru debutuje na velkém turnaji dost nováčků. Nebude potíž v tom?

Takové pocity nemáme. Budeme mít nějaké mítinky, rozebereme si dnešní zápas, rozebere si čtvrtfinále. Je tu spoustu kluků, kteří tu jsou poprvé, ale všechno je jednou poprvé. Musí si tím projít. Nevidím v tom problém. Budeme bojovat.

Michal Kempný brání Lawsona Crousea.

To je základ?

Určitě. Musíme se semknout, bojovat jeden za druhého. Být poctiví, vyhrávat osobní souboje. Nezaostávat v bruslení. Byli jsme o krok pozadu v první třetině. Proti Kanadě by to dopadlo jinak, kdybychom hráli po celou jako ve druhé části. Musíme vydržet celých 60 minut.

Závěrečnému náporu uškodili rozhodčí. Místo odpískání ofsajdu soupeř skóroval do opuštěné brány. Váš pohled?

Ofsajd to byl. Jirka Černoch se schválně dotkl puku, zahrál ho. Už nevím, jestli se na to rozhodčí nemůžou podívat zpětně. Určitě to ale byl ofsajd.

Výhra by vám hned dala jistotu čtvrtfinálového klání ve Finsku proti domácímu týmu. Teď vás čeká Švédsko, nebo Amerika. Koho byste raději?

Já nevím. Ať bude kdokoliv, musíme se připravit. Je mi to jedno. Nevím. Nechci si vybírat a počkáme, koho dostaneme.

A Riga, nebo Tampere?

Rádi bychom zůstali tady, abychom se nemuseli stěhovat. Stěhování by nebylo příjemné, musíme přestěhovat věci, do toho cestování. Let ale trvá 45 minut, což zase není tak hrozný. Počkáme, jak to dopadne. Podle toho se zařídíme.