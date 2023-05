ONLINE: Česko - Švýcarsko 1:1. Poslední test před MS, Haas využívá přesilovku

Solidní výchozí pozici si Češi vypracovali zejména díky sobotnímu obratu proti Švédsku, které porazili 4:3. Za úspěchem tým táhla perfektní čtvrtá lajna s karlovarským duem Jiří Černoch a Ondřej Beránek, které doplnil Daniel Voženílek.

ONLINE: Česko vs. Švýcarsko Závěrečné utkání Českých her sledujeme podrobně.

„Cestou sem jsem si říkal, že to musí stát za to, když už vynechávám třinecké oslavy,“ povídal útočník mistrovských obhájců, jenž potvrdil skvělou formu z extraligového play off a s třemi body byl logicky vyhlášen nejlepším hráčem utkání.

Jeho výkon ocenil i trenér Jalonen. Jestli si jím ale vysloužil nominaci, to pochopitelně zmiňovat nechtěl: „Neptejte se mne na jména a jejich šance, vše se dozvíte po nedělním utkání,“ povídal finský kouč.

Sestava ČR Vejmelka (Langhamer) – Zbořil, Jordán, Kempný, Jiříček, Dvořák, Knot, Němeček, Jeřábek – Smejkal, Horák, Chlapík –Lenc, Kovařčík, Kaut – Flek, Voženílek, Hyka – Zohorna, Černoch, Beránek.

Voženílka chce na ledě vidět znovu i proti Švýcarům a nasazuje ho do třetí formace. Do branky se stejně jako proti Finsku staví Karel Vejmelka.

Oproti sobotnímu střetnutí se příležitosti dočkají obránci Michal Kempný, jeho jmenovec Jordán a Tomáš Dvořák. Naopak odpočívají Tomáš Kundrátek a dva Janové Ščotka s Košťálkem.

V útoku prošly s výjimkou Radana Lence obměnou kompletní první dvě lajny. Větší prostor mají Filip Chlapík s Michalem Kovařčíkem, do hry se vrací Roman Horák s Jiřím Smejkalem a Martinem Kautem. Po pauze se předvedou i Jakub Flek s Tomášem Hykou.

A kdo ze sestavy tentokrát vypadl? Vedle zmíněných dvou formací s Dominikem Kubalíkem, Michaelem Špačkem, Romanem Červenkou, Davidem Tomáškem a Vladimírem Sobotkou ještě Lukáš Sedlák.

Teď se ukáží jiní, kteří pořád mají co zlepšovat. Pokud v něčem hra reprezentačního výběru vázne, jsou to početní převahy a zároveň nedisciplinovanost. Obojí se pokusí napravit právě proti Švýcarům.

Ti v Brně oslavili první tříbodové vítězství v rámci letošního Euro Hockey Tour, když zdolali Finsko 2:1. Zároveň naznačili slušné defenzivní schopnosti a nebezpečnost v přesilových hrách.