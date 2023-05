Český hokej ocenil čtveřici jubilantů ze Síně slávy

Ještě předtím poblahopřáli jubilantům prezident svazu Alois Hadamczik s předsedou návrhové komise Síně slávy Bedřichem Ščerbanem a předali jim speciální saka určená pro členy Síně slávy.

„Chci vám všem moc poděkovat za vše, co jste udělali pro český hokej. Jste hráči, kteří toho hodně dokázali. K tomu jste ale museli hodně dřít. A znali jste recept na to, jak vyhrávat. Budu rád, když ty recepty přijdou zpátky do českého hokeje, bude se méně mluvit a více trénovat,“ řekl Hadamczik.

OSLAVY V RETRO STYLU. Současní sparťanští hokejisté i klubové legendy (včetně Jiřího Hrdiny) obléknou v sobotu při oslavách 110. výročí klubu speciální retro dresy.

Olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný mistr světa Kučera oslavil 55. narozeniny začátkem února. „Měl jsem velké štěstí, že jsem po návratu ze světa stihl úspěšnou éru s národním týmem. Byla tady velká spousta vynikajících hráčů, kteří na velké výhry třeba vůbec nedosáhli, ale já jsem byl ve správný čas na správném místě,“ uvedl bývalý obránce Kučera.

Unikátní sako ho potěšilo. „Budu jen muset najít nějaké volné ramínko. Vyházet nějaké staré hadry a pověsit tam tohle,“ řekl s úsměvem. „To sako je ale nádherné, hlavně ten vnitřek se jmenovkou a číslem, to je vážně dobrý nápad,“ ocenil Kučera.

Trojnásobný vítěz Stanley Cupu a mistr světa z roku 1985 Hrdina měl narozeniny už na začátku roku. „Jsem moc rád, že došlo k tomuto aktu. Moc si toho vážím, že jsem jedním z členů Síně slávy,“ prohlásil bývalý útočník, jenž pracuje dlouhé roky jako skaut Dallasu.

Jozef Golonka při oslavách 100 let českého sportu.

Narozeniny bratislavského rodáka Golonky připadají na 6. ledna, slaví tak den po Hrdinovi. „Je to pro mě opravdu velká čest, že tady mohu být. Ty roky, kdy jsem byl kapitánem reprezentace, pro mě byly naprosto jedinečné, ty nejlepší,“ uvedl bývalý útočník a trenér, v jehož medailové sbírce jsou stříbro a bronz z olympiády a shodně po dvou stříbrech a bronzech z mistrovství světa.

Bývalý brankář a posléze i trenér Nadrchal, který oslavil pětaosmdesátiny začátkem března, spojil svou klubovou kariéru převážně právě s Brnem. Na ligové scéně slavil osm mistrovských titulů, z té mezinárodní má stříbro a bronz z olympijských turnajů a dvě stříbra a bronz ze světových šampionátů.

Vladimír Nadrchal

„Je skvělé vidět bývalé spoluhráče, kamarády a další takové borce, kteří toho dokázali ještě mnohem víc než já, naplňuje mě to velkým uspokojením. A také odhodláním bojovat dál s potížemi, které mě teď potkaly,“ uvedl Nadrchal, jenž dorazil na ceremoniál na vozíčku.