Oslavy titulu šly stranou, Voženílek chce na MS. A hlasitě si říká o nominaci

V první třetině se vaše lajna potřebovala trochu rozjet?

Cítili jsme se dobře, čekali na každé další střídání. Jsem rád, že jsme to v druhé třetině zužitkovali a dali nějaké góly. Ve třetí části jsme už nedělali tolik vyloučení, tak jsme se více dostali do hry.

Sedí vám spolupráce s dvěma rychlíky Jiřím Černochem a Ondřejem Beránkem, kterou obohacujete tvrdší hrou?

S Jirkou jsme hráli v mládežnických reprezentacích, známe se spolu už déle. Kluci to pak mají společně sehrané z klubu. Na mně je se jim přizpůsobit a společně co nejvíce pomoci týmu.

Přihlásili jste se dnes o nominaci na šampionát?

Samozřejmě je tu více možných kombinací víc, trenéři mají určitě nějaké představy. A jak to dopadne? To je těžké předvídat. Moc to neovlivním.

V týmu jsou střelecké typy a kreativní hráči, vy spíš takový buldok. Může to být výhoda?

Tým se nějak skládá, dopředu máme vynikající hráče. Já jsem celý život zvyklý přijmout každou roli. Kam mě trenér postaví, tam budu hrát. Nechám to na trenérech, jsem snad využitelný všude.

Podívejte se na první gól Daniela Voženílka v reprezentaci.

Jak jste si užil první gól v národním týmu?

Bylo to skvělé, doma před výbornou kulisou. Ani nevím, jak se jmenuje gólman, kterému jsem ho dal, to si budu muset najít. Puk mi naštěstí vzal Honza Ščotka, tak se na něj podívám. Já nejsem moc na vystavování, ale možná ho někomu věnuji.

Jak si člověk užívá reprezentační dres po tom, co má za sebou vrchol klubové sezony?

Je to super, že tady vidíte reprezentační dresy a všechny kluby se společně semknou a fandí společnému cíli. To je obrovsky sympatické.

Navázal jste na fantastické výkony z play off, kde jste získal cenu pro nejužitečnějšího hráče vyřazovací části.

Už když jsem sem jel, tak jsem si říkal, že když už vynechávám třinecké oslavy, tak že to musí stát za to.

Šimon Hrubec vás podržel skvělým výkonem, že?.

Známe ho všichni dlouho, je skvělý brankář. Podržel nás tehdy, kdy jsme to potřebovali a proto jsme dnes mohli vyhrát.

Ve čtvrtek proti Finsku jste seděl na střídačce jako třináctý útočník. Mrzelo vás, že jste nedostal šanci?

Tušil jsem, že když už mě sem trenéři vzali, tak ji určitě dostanu. Pak už jsem to měl nastavené tak, že každé střídání udělám to, co se po mě chce a přispěji týmu.

V Třinci jste hrát také po boku ofenzivních hvězd týmu, tady jste ve čtvrté formaci. Co vám sedí víc?

Nepřijel jsem si vybírat.

Jaký to byl skok v rychlosti hry oproti finále extraligy?

Už předevčírem jsem si říkal, že to nějak extra rychlejší není. Jsou tu ale kvalitnější hráči v držení puku, snaží se více vymýšlet. Musíte být ostražití.

Musel jste přizpůsobit svůj hokej systému národního týmu?

Sedl jsem si s trenérem, ten styl je samozřejmě trochu jin než v Třinci. Zas tak odlišná ale moje role není, takže jsem se podíval na nějaká videa a bylo to snad bez problémů.