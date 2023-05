Jalonen chválil Voženílka, káral za fauly a hájil Jiříčka: Chyby dělá každý

Těžký závěr zápasu se šťastnou koncovkou, pomůže tohle trenérovi v tvorbě týmu?

Máme odehrané dva velice dobré zápasy a mě těší, že jsme v obou byli lepší ve hře pět proti pěti. Co mi ale vrtá hlavou, jsou vyloučení. Borci musí pochopit, že prostě není možné se nechat takto vylučovat. Připomínali jsme to, a i tak máme v zápase proti nám přesilovku pět proti třem.

Oslabení se však dnes povedla, ne?

Ano, měli jsme výborně sehrané oslabení, ale my je nemůžeme rozdávat. Já mám radši přesilovky.

Co si odnášíte ze zápasu se Švédskem?

Jestli chceme v Rize vyhrávat, tak si musíme podržet hru v pěti a skvělého týmového ducha. Naučil jsem se dnes také české slovo souboj. V těch jsme byli dnes hodně a byli jsme dobří. Hodně dobří! Všichni do nich chodili poctivě.

Přináší takové utkání odpovědi, nebo vyvstává ještě více nominačních otázek?

Získali jsme hodně informací o týmu, teď si s asistenty musíme sednout a říct si, kdo bude hrát zítra. Několik hráčů si bude potřebovat odpočinout, takže musíme zvážit, jak to postavit.

Řekl si čtvrtý útok Beránek, Černoch, Voženílek třemi brankami o letenky do Rigy?

Čtvrtá řada fungovala velice dobře do obrany a přidávala úžasnou energii v útoku. Mají mezi sebou skvělou chemii, ale nechci chválit jen jednu řadu, všechny čtyři pracovaly dobře. Čtvrtá dnes ale nastřílela důležité góly, to je pravda.

Premiéra Daniela Voženílka nemohla být lepší, že?

Když jste ve formě, tak jste ve formě. Byl nejužitečnější hráč v play off extraligy a tady hrál úplně stejně. Neptejte se mne ale na jména a jejich šance, vše se dozvíte zítra po utkání.

Porada o dalším zápase proběhne hned teď večer?

Musíme si k tomu sednout. Teď si ale ještě chvíli chci užít skvělý pocit výhry. Fanoušci byli výborní. Dnes to byl krásný zážitek, který si odnesou hráči i my trenéři.

První zápas v reprezentaci odehrál také Jakub Zbořil. Jak se vám dnes líbil?

Líbil se mi, musíme však pochopit, že měl delší dobu bez hokeje. Byl ale připravený, měl navíc motivaci v podobě domácí haly. Potřebuje ale herní jistotu, takže zítra bude hrát určitě.

David Jiříček dnes zápas nedohrál, navíc v něm udělal velkou chybu při prvním gólu soupeře. Jak to s ním vypadá?

Nemluvil jsem s doktorem, ale je možné, že se u něj objevilo menší zranění. Každý děláme chyby a za jednu hrubku nelze hráče zatratit. Je to výborný hráč.

V neděli se národní tým pokusí vítězstvím proti Švýcarsku obhájit triumf na Českých hokejových hrách, co se od nich dá očekávat?

Byl jsem ve Švýcarsku čtyři roky a oni se dají vystihnout jedním slovem – bruslení. Čeká nás ho zítra dost.