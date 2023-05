Hadamczik: Že stojím proti Jalonenovi? Nesmysl! Ale nemůžeme jen čekat a bránit

Šéf hokejového svazu se k dění okolo postu reprezentačního trenéra vyjádřil na webu sport.cz.

„Analýzu šampionátu u nás dělají trenéři každý rok. Ať se turnaj podaří, nebo ne. Výkonný výbor si poslechne výstup celého realizačního týmu. A pak se ke všemu vyjádří,“ nastínil program příštího týdne.

Jalonenovi vyjádřil podporu. V hokejovém zákulisí přitom už před startem mistrovství kolovaly informace, že se hodlá zkušeného Fina zbavit a nahradit jej někým z řad českých koučů.

„Nechápu, jak může někdo napsat něco takového. Jeho vyhazov nikdy nebyl ve hře, je to lež,“ uvedl Hadamczik čtyři dny po čtvrtfinálové porážce 0:3 se Spojenými státy americkými.

Kari Jalonen po prohraném čtvrtfinále se Spojenými státy americkými.

Bližší podrobnosti ohledně plánovaných jednání nechtěl prozradit. Neupřesnil, zda bude jejich součástí i případné hlasování o budoucnosti finského kouče. A vyhlašování jakýchkoliv prognóz označil za neférové.

Zároveň ale několikrát zdůraznil, že české výkony na uplynulém šampionátu, který vyústily v osmou příčku, tedy nejhorší umístění v historii, se mu nelíbily.

„Byli jsme ustrašení. Chyběla kreativita, hráli jsme hrozně zataženě. Jen jsme bránili a čekali, že nám soupeř dá nějakou přesilovku. To je málo, na domácím mistrovství tak hrát nemůžeme,“ řekl Hadamczik.

Neúspěch ale podle něj neodráží současný stav českého hokeje: „V hráčích je víc, než jsme z nich letos dostali. Ale není to tak, že by Němci a Lotyši, kteří získali medaili, byli lepší než my.“

Trenér hokejové reprezentace Kari Jalonen v debatě s rozhodčími.

Herní projev a jeho zlepšení bude zřejmě velkým tématem blížících se rozhovorů na hokejovém svazu.

Jalonen bude muset alespoň většinu z jedenácti členů výkonného výboru, mezi něž se řadí třeba Petr Bříza, Jaromír Jágr, Jiří Šlégr či Bedřich Ščerban, přesvědčit, že dokáže s reprezentací předvádět i atraktivnější hokej, který se bude líbit fanouškům.

„Cítíme vůči nim velkou zodpovědnost. Šampionát se do Čech vrací po osmi letech, bude to velká akce. Takhle v Praze hrát nemůžeme, neměli bychom šanci uspět,“ uvedl šéf svazu.

A vzápětí dodal: „Ale pozor, rozhodně nechceme Karimu určovat, co má hrát. Jen si ho chceme poslechnout. Určitě ví, co bylo špatně. Je to zkušený trenér. Zajímá mě, jestli má nějaké eso v rukávů, nějaký způsob, jak hru zlepšit.“

Výkonný výbor se ke všemu vyjádří nejpozději ve čtvrtek 8. června.