Dědek je laik, ať si říká, co chce, hlásí Havlát. Proč nekontaktoval Lauka?

Už jste si stihli vyřazení ve čtvrtfinále nějak analyzovat?

Každý si to sám rozebírá v hlavě, ale stále je teprve čtyřiadvacet hodin po zápase. Je to neúspěch, moc pozitiv se najít nedá. Cílem bylo projít přes čtvrtfinále a zabojovat dál, což se nepovedlo. Ale je úplně jedno, jestli jsme šestí, sedmí nebo osmí.

Jaké byly příčiny neúspěchu?

Tým jsme skládali společně, za neúspěchem stojíme všichni. Příčin bych našel hned několik, ale zatím si je nechám pro sebe.

Dobrá, zaměřme se konkrétně na čtvrtfinále. V čem byli Američané lepší?

Soupeř nás přehrával, ale před všemi góly jsme udělali chybu. Myslím si, že jsme měli více šancí než Američané, ale neproměnili jsme je. V produktivitě i v dalších věcech jsme zaostávali. Když se vám zraní dva důležití centři, musí se ukázat ostatní. Ne každému se to povedlo.

Generální manažer národního týmu Martin Havlát po příletu z mistrovství světa v hokeji.

Jakub Lauko si v rozhovoru pro Deník Sport stěžoval, že jste se mu během celé sezony neozval. Jak přesně probíhala vaše komunikace s hráči z NHL?

Mojí prací je kontaktovat hráče, o které máme zájem, ne obvolávat všech čtyřicet nebo padesát kluků, co hrají v Americe. Mluvil jsem s nimi celou sezonu, byl jsem se podívat i na zápasech NHL. Během března, kdy končila základní část, se komunikace zintenzivnila.

A nebyla přeci jen chyba neudržovat kontakt se všemi hráči ze zámoří? Vzhledem k průběhu šampionátu se mohli třeba hodit.

To bych se jen opakoval. Mluvil jsem jen s těmi, o které jsme měli zájem.

Chyběly vám v sestavě hvězdy, jakými byli před rokem Davidové Pastrňák a Krejčí?

Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom je na šampionátu měli. Minulý rok nám pomohli, ale každé mistrovství je jiné.

Zaznamenal jste pozápasové vyjádření pardubického majitele Petra Dědka, který psal, že reprezentace potřebuje nového, ideálně českého trenéra?

Každý má právo říct vlastní názor. Ať si i laik, jako je pan Dědek, říká, co chce. Ozval se mu i David Pastrňák. A ukázal, jak Kariho Jalonena vnímají. Spolupráci s ním si pochvalují, stojí za ním.

Šéf svazu Alois Hadamczik napsal na Twitter, že národnímu týmu chyběla kreativita, odvaha, vůle a bojovnost. Už jste to stihli probrat?

Zatím jsme to neřešili, nemluvili jsme spolu.

A váš pohled na jeho vyjádření? Uvedl, že pro domácí šampionát je potřeba změnit styl hry.

Bojovnost nám nechyběla. Kluci nechali na ledě to, na co měli. S absencí kreativity a pohybu souhlasím. A změna hry? To není otázka na mě, ale na trenéry. Dál to nechci komentovat.

Platí podle vás pořád to, že je národní tým pro hokejisty lákadlem?

Samozřejmě. Na mistrovství světa bychom je neměli lákat, hrát za národní tým je pocta. Všichni, kteří chtěli a zdraví jim to dovolilo, přijeli. Někteří dorazit nemohli, museli jsme pracovat s tím, co jsme měli k dispozici.