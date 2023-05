Nejde jen o trenéra. Břízovi chybí v českém hokeji větší jednota

„Viděl jsem naživo tři zápasy, bohužel ty poslední. Výsledek ani projev nebyly vůbec důvodem ke spokojenosti a každý neúspěch se musí trošku přežvýkat,“ líčí.

Co by mělo být prvním krokem vedení českého hokeje? V zákulisí se mluví o vyhazovu kouče.

Já každopádně odmítám zužovat debatu jen na pozici trenéra. Nebavím se teď jen o Karim Jalonenovi, ale obecně.

Ukazuje brzký krach na chyby v dlouhodobějším měřítku?

Strašně moc bych si přál, abychom v Česku pořád hledali cestu, že budeme schopní si věci mezi sebou pravidelně vyříkávat. Musíme pochopit, že dres národního týmu má symbolicky každý, kdo v té místnosti zrovna sedí. Nesmíme se dělit na lepší a horší, dobré a špatné, což ale bohužel děláme.

Máte recept?

Musíme chtít daleko víc pracovat, komunikovat, zlepšovat se. Pokud tohle nepřijde, budeme řešit stejné problémy po každém mistrovství světa. I osmnáctek a dvacítek. Jsme malá země a nemáme sklad plný trenérů, které bychom mohli zpracovat a odhodit.

Pardubický majitel Dědek odvolával Jalonena ještě při zápase...

Velké úspěšné asociace se vždy dohodnou. Každá se pohybuje po sinusoidě, a když se domluví na respektování plánu a všichni mu věří, úspěchy zase přijdou. My jsme ve fázi, kdy bychom měli intenzivně debatovat, ale s respektem.

Zleva Michal Kempný, viceprezident IIHF Petr Bříza, Dominik Kubalík a Karel Vejmelka s cenou pro nejlepší české hráče na MS.

Co si ze šampionátu v Rize a Tampere vezmete?

Poslední tři roky byly skutečně složité organizačně i pro fanoušky. Jsme nadšení, že za posledních jedenáct měsíců byli naši kolegové schopni ve Finsku a Lotyšsku zorganizovat takhle kvalitní turnaj.

Návštěvnost byla velmi slušná.

Lotyši si to vytrpěli v roce 2021 bez diváků, měli to hrozně těžké. Během šedesáti dnů museli vystavět novou dočasnou halu pro druhou skupinu. Symbolika je v tom, že Finsko a Lotyšsko nám pomohly překonat tu nejsložitější dobu.

Co jste zjistil směrem k příštímu mistrovství světa?

Měli jsme tu delegaci kolegů, výboru, prezidenta. Na červnovém výkonném výboru chceme do toho organizačního včlenit i předsedu svazu, taková struktura je naprosto běžná. Vnímáme ho jako týmovou součást. Myslím, že jsme dobře připraveni. Zhruba sedmdesát procent týmu si prošlo už domácím mistrovstvím 2015, ti další zase mají zkušenosti s organizací jiných velkých akcí.

Před osmi lety jste si laťku nasadili vysoko.

Věřím, že na naše předešlé mistrovství navážeme. Dodnes je zmiňované nejen díky rekordu, ale i coby jeden z příkladů, jak má vypadat.

Nastartuje Praha po těžkých letech zase zlatou hokejovou éru?

Jenže ani covid třeba pořád neskončil. Po olympiádě jsme si tehdy ťukli, že se nám podařilo během měsíce na všem dohodnout. Báli jsme se, že když posbíráme na poslední chvíli hráče po Evropě, tak jich přijede polovina pozitivních a půjdou do karantény. A když bylo po turnaji, mysleli jsme si, že je všechno v pořádku a svět se vrací do normálu. A přišlo datum 24. února 2022.

Ruská invaze, pořádná rána.

K tomu jsme loni čelili rapidnímu nárůstu cen energií, což je velká zátěž pro běžného fanouška, který je schopný sednout do auta a jet tisíce kilometrů fandit. Snad se situace uklidní tak, aby ekonomická síla českých domácností byla natolik dobrá, že české zápasy budou vyprodané a lidé si budou chtít užívat tenhle festival, který je pro ně.

Už je jasné, že „české“ MS bude bez Rusů a Bělorusů. Co dál?

Pro příští sezonu se nevrátí, o tom je rozhodnuto. V březnu 2024 pak bude sjezd IIHF, na němž se bude jednat o ročníku 2024/2025.

Třeba i s výhledem na Světový pohár a olympiádu?

Pravidelně komunikujeme s NHL i hráčskou asociací NHLPA. Za poslední rok a půl jsme měli hodně mítinků, ať už v malém formátu, nebo i za účasti evropských klubů. Vyměňovali jsme si informace a fakta o našich sezonách, rozpočtech. Pak se třeba můžeme začít chápat i v detailech. Nemyslím, že by byla situace napjatá. Jsme schopní popsat, co si IIHF může vůbec dovolit.

Jakub Voráček a Petr Bříza s logem pro hokejové mistrovství světa v roce 2024.

A co si dovolit nemůže?

Máte nějaké smluvní marketingové závazky. Nemůžeme třeba přistoupit na konání Světového poháru v únoru, to je pro nás nepřijatelné. U stolu nás sedí víc a musíme každý najít pro sebe model, v němž můžeme existovat. Sezona má jen určitý počet dní. Bavíme se i s evropskými ligami o kalendáři reprezentačních přestávek, o zápasech Ligy mistrů uvnitř mezinárodních pauz. Plánuje se to třeba na pět let dopředu. Komunikace je kontinuální a velmi dobrá. Že máme rozdílné pohledy, je přirozené.

Zeptám se přímo. Bude olympiáda s účastí hráčů z NHL?

Takový krok nemůže udělat jeden bez druhého, nesmíme poškodit náš produkt.

Rozveďte to.

Naším zásadním stanoviskem je, že máme nějakou základní možnost financování turnaje. Neumíme zaplatit dodatečné náklady pro hráče NHL za podmínek, které někdy v minulosti fungovaly. Je potřeba, aby se na tom podílel Mezinárodní olympijský výbor a také organizátoři. Nemůžeme platit cesty hráčů, určitý servis, na nějž jsou od NHL zvyklí.

Šéf mezinárodního hokeje Tardif navíc říkal, že prostory pro olympijský hokejový turnaj jsou v katastrofálním stavu.

Zázemí ani arény zatím nejsou na úrovni ani v procesu, že bychom si mohli být jistí, že se tam bude moct hrát turnaj nejlepších z nejlepších.