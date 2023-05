Experti se shodují: Ať Jalonen zůstane! Hra národního týmu se jim ale nelíbí

O své názory se s redakcí iDNES.cz podělili někdejší trenéři národního týmu Vladimír Růžička a Vladimír Vůjtek, olympijský šampion Dominik Hašek a držitel tří bronzových medailí ze světových šampionátů Otakar Janecký.

Všichni odpověděli na následující dvě otázky:

1. Jak se vám líbí hra hokejové reprezentace pod vedením Kariho Jalonena?

2. Měl by finský trenér u národního týmu pokračovat?

Vladimír Růžička

1. Hra národního týmu se mi nelíbí. Zdá se mi, že kluci jsou až příliš zatažení. V útoku máme velký potenciál, ale nedokázali jsme ho dostatečně využít. Co si budeme povídat, před rokem to až do příjezdu Pastrňáka s Krejčím vypadalo úplně stejně. Chyběla nám česká chytrost, kreativita a rychlost. Jen jsme nastřelovali puky a čekali, co vymyslí soupeř. Na druhou stranu, od televize se všechno lehce kritizuje. Každý má nějaký styl. Nejsme v kabině a nevíme, jaké úkoly hráči měli.

2. K tomu bych se nechtěl vyjadřovat. To musí rozhodnout někdo odpovědný.

Dominik Hašek

1. Loni se mi výkony líbily, letos šlo o jeden z nejslabších šampionátů za poslední roky. Bylo to ovlivněno kvalitou, chyběli klíčoví hráči z NHL a dva důležití útočníci se zranili. Herní projev byl velmi špatný. Červenka s Kubalíkem snesou světové měřítko, zbytek byli prostě dobří ligoví hráči, možná bojovníci, ale nejlepším na světě konkurovat nemohou. Možná tak ve čtvrté pětce, ale ne ve druhé nebo třetí lajně.

Vyjádření prezidenta hokejového svazu Aloise Hadamczika.

2. Ano. Kdybych hlasoval, tak řeknu ať zůstane, protože za jeho dva roky působení u národního týmu tohle byla první akce, kde mužstvo propadlo. Jinak pod ním tým podával velmi dobré výkony – na tu kvalitu, co máme.

Vladimír Vůjtek

1. Musím říct, že se mi nelíbila. Loni jsme hráli trochu jinak, čekali jsme na soupeře a vyráželi do protiútoků. Navíc nám díky Pastrňákovi a Krejčímu skvěle fungovaly přesilovky, díky klukům z Bostonu jsme udělali medaili. Letos se nám to po zranění Chytila a Sedláka trochu rozpadlo. Ukázalo se, že když se snažíme o trochu otevřenější hokej, na zbytek světa nestačíme. Nehráli jsme s pukem, byli jsme pořád pod tlakem.

2. Přivést kouče ze zahraničí byla správná volba, u nás už nebylo moc kde brát. Nezapomínejme, že Jalonen pomohl našemu hokeji ukončit čekání na medaili. Má rozdělanou práci, nechal bych ho ji dokončit. Měl by u reprezentace zůstat.

Otakar Janecký

1. Z herního hlediska jsem spokojený. Loni jsme udělali krásný výsledek, letos jsme neměli šanci. Ale není to o špatně zvolené taktice. Neúspěch nejde hodit jen na Jalonena, jde o nastavené zrcadlo pro naši extraligu, z níž jsme měli na šampionátu hned několik hráčů. Světový hokej nám utíká. Třeba Kanada a Spojené státy přivezly mladé týmy, což bylo na ledě znát. Soupeři byli rychlejší, dravější.

2. Měl by zůstat. Započal nějakou práci, kterou by měl dokončit. Navíc přivezl bronz. Tentokrát se to nepovedlo, ale nikde není psáno, že příští mistrovství musí dopadnout stejně. Mohou přijet posily z NHL, bude se hrát v Praze a Ostravě, pro hráče půjde o velkou výzvu.