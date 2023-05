Jalonen: Věřil jsem, že můžeme dál. Vyhazov? Nespekuluji. Tlak je všude

Okamžitě po čtvrtečním vyřazení se rozjely spekulace, zda se nejednalo o jeho poslední duel na reprezentační střídačce.

Přitom finský odborník loni na šampionátu slavil s Čechy bronz a má platný kontrakt i na příští sezonu. „Nechci spekulovat, tohle není moje práce,“ pronesl Jalonen mimo jiné v rozpravě s píšícími žurnalisty.

Co se vám tedy honí hlavou po vyřazení?

Pro všechny z nás je to zklamání. Nejde jen o dnešní zápas, ale i o to, že nemůžeme bojovat o medaile. V posledních třech utkáních proti Švýcarsku, Kanadě i Americe jsme předvedli jsme slabý výkon v ofenzivě. Proti Švýcarům jsme dali dva góly, Kanaďanům jeden a dnes žádný. To je jedna z příčin konce. Neměli jsme sílu, abychom si vytvořili gólové šance a skórovali.

Proč scházela síla?

Těžko říct. Nedokázali jsme například využít toho, když soupeř ztratil puk.

Neukázalo se, že týmu scházeli kvalitnější hráči z NHL?

Ne. Takhle nechci mluvit. Měli jsme tým, který jsme měli. Jsem na hráče pyšný. Měli jsme skoro deset hráčů, kteří absolvovali celý přípravný kemp i šampionát. A chtěl bych jim za to poděkovat. Za turnaj i za celý rok. Nemá cenu mluvit o tom, jestli mi někdo chyběl, nebo ne. Možná jsme měli trochu smůlu v tom, že jsme přišli o Sedláka s Chytilem.

Jak to bylo složité?

V téhle práci člověk musí respektovat výsledek. Když se vyhrává, je to výborné. Ale když se prohrává, musíte to akceptovat. Amerika má velmi dobrý tým, který hrál dobrý hokej.“

Byl rozdíl v rychlosti a dovednostech?

Ano, trochu to tak vypadá. I proti Švýcarsku nebo Kanadě jsme nějak zůstali zaseknutí. S ofenzivou jsme měli problém.

Dominik Kubalík prohlásil, že porážku bere na sebe, protože neskóroval. Co vy na to?

Tohle je týmový sport. Není to jen Kubalík. Mužstvo prohrává, mužstvo vyhrává. Vždy! Nikdy to není jednotlivec. Nerozumím, že by někdo měl obviňovat sebe.

Bylo čtvrtfinále pro tento tým maximem?

Věřili jsme, že můžeme jít dál. Ale jak už jsem říkal, musíme to respektovat.

Nabízí se, že na rozdíl od loňského šampionátu nebyl tolik kvalitní.

Nechci srovnávat týmy. Tohle nemůžete dělat. Loňský rok byl jiný. Nebylo by to vhodné vůči hráčům, kdybych to srovnával.

Ukázal turnaj něco o budoucnosti české reprezentace?

Musím to analyzovat. Teď mám v hlavě nejvíc zklamání. Musím se znovu podívat na všechna utkání, zanalyzovat je. Chci zjistit, proč jsme neměli ofenzivě tolik sil v posledních třech zápasech.

A jaká je vaše budoucnost? Po nepovedených turnajích se pozice reprezentačního kouče v Česku otřásá.

(přemýšlí) Nebudu na tohle odpovídat.

A měl byste chuť...

Ne, doopravdy. Nechci spekulovat. Není to moje práce.

Cítíte tlak od svazového vedení?

(kroutí hlavou) Tlak je všude. Musím to tak brát.“

Tážeme se proto, že Němci ve čtvrtfinále vyhráli...

(skočí do otázky) Němci vyhráli, jo?

Ano. Po vyřazení Švýcarů obsadí národní tým obsadí osmou příčku na mistrovství světa. Jedná se o nejhorší umístění v historii. Co to s vámi dělá?

Není mi to jedno, ale nezbývá mi nic jiného než to respektovat. Jestli jsme osmí, tak jsme osmí. Teď už s tím nic neuděláme.“

Jak dlouho budete vstřebávat smutek?

Bude to trvat dlouho. Musím si vzít trochu oddych teď a potom všechno analyzovat. S asistenty. Rozebrat to.

Jak budete odpočívat?

V pátek odletím s celým týmem do Prahy. Pak uvidíme, co se stane.

Co jste řekl týmu jako první v kabině?

Každý se musí učit, aby mohl jednou zvítězit. Ale musíme i respektovat, když prohrajeme. Pochopitelně jsem hráčům potřásl rukou a poděkoval za celý šampionát.