Podělte se o snímky a příběh své zahrady a vyhrajte cenné pomocníky

Podobně jako v předchozích několika letech jsme pro čtenáře iDNES.cz i letos připravili soutěž o výrobky Fieldmann v hodnotě téměř 100 tisíc Kč, které se ve dvoukolové soutěži rozdělí mezi 10 šťastných majitelů zahrádek. O vítězích opět rozhodne hlasovací čtenářská anketa (viz podrobná pravidla zde).

Ze soutěžních příspěvků zaslaných přes soutěžní formulář vybere redakce ty nejzajímavější, dobře popsané a s kvalitními fotografiemi. Ty zpracujeme, zveřejníme a zařadíme do hlasovací ankety (do 1. kola bude možné zařadit příspěvky zaslané do středy 5. července, ty ostatní až do 2. kola.) Podívejte se, jak čtenáři hlasovali například loni v srpnu a z jakých zahrad vybírali.

Své soutěžní příspěvky vkládejte ZDE Sepište příběh své zahrady, uveďte v jaké je oblasti, jak dlouho a jakým způsobem o ni pečujete, jak ji užíváte a co na ní máte nejraději. Nafoťte ji a spolu se svými údaji (adresa na území České republiky je podmínkou účasti v soutěži) vložte do soutěžního formuláře. Vybrané příspěvky zpracujeme, zveřejníme a zařadíme do čtenářské hlasovací ankety k prvnímu nebo druhému kolu soutěže. Čím dříve svůj příspěvek pošlete, tím větší je šance, že ho redakce vybere ke zveřejnění.

Které zahrady budou letos patřit mezi deset nejkrásnějších – o tom rozhodnou čtenáři iDNES.cz ve dvou hlasovacích anketách: čtenářská anketa k 1. kolu poběží od 12. do 19. července, anketa ke 2. kolu od 23. do 30. srpna 2023, poté redakce zveřejní vždy pět výherců a partner soutěže rozešle ceny.

Pochybujete o tom, zda je ta vaše zahrádka dost krásná na to, aby mohla soutěžit? Pokud ji budujete s láskou, nepochybně má své kouzlo, ať je její podoba jakákoliv, a může být pro někoho dalšího inspirací. Účast v soutěži tedy určitě za zkoušku stojí, podrobná pravidla najdete zde.