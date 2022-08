Zahradu si navrhli současně s domem a propojili je. Rozhodovaly stromy

„Je nám v ní moc fajn. Vytvořili jsme ji s manželem dle vlastního návrhu tak, jak jsme to cítili,“ napsala k příběhu své zahrady do soutěže Nejkrásnější zahrada 2022 paní Miriam. „Nejsme zahradníci, nemáme v oboru žádné vzdělání,“ dodala, že se do návrhu pustili jako naprostí laici.

A vysvětluje, že si i přesto s manželem Josefem sami vše pečlivě promysleli a snažili se, aby docílili propojenosti interiéru s exteriérem. A aby byl každý kout domu a zahrady odrazem jejich představy klidu a harmonie. Zahrada má zhruba 550 metrů čtverečních, vznikla přede dvěma lety a obklopuje rodinný dům na periferii Prahy.

V návrhu se rozhodli pro volbu dvou teras: jedna vznikla na východní straně domu jako ideální místo pro posezení u ranní kávy. Druhou pak umístili na jihozápad a dopřáli jí letní střechu z korun platanů. „Je to záměr, jelikož pod stromy je přece ten nejkrásnější stín,“ píše čtenářka Miriam s tím, že pod platany vysadili mateřídoušku, která vytváří krásný kvetoucí a voňavý koberec.

Nasvícený doubek, do jehož koruny mají majitelé výhled z vany v koupelně v prvním patře. Nasvícený doubek, do jehož koruny mají majitelé výhled z vany v koupelně v prvním patře. Mladý dub, zasazený před dvěma lety.

Pohled do koruny stromu si majitelé zahrady dokonce dopřávají i z vany v koupelně v prvním patře domu. Pro mladý dub vyčlenili speciální výklenek s dekorativním perforovaným panelem s reliéfem stromu, který je nasvícený.

I v hale domu se snažili o propojení s přírodou. „Tam jsme volili nasvícený kámen s javorem, kapradím, pnoucím břečťanem a opět i s vysokým dubem. U schodů v patře se krásné odrážejí jeho stíny,“ popisuje čtenářka Miriam.

Když se opět přesuneme na zahradu, kterou koncipovali čistě jako okrasnou a obytnou, nelze přehlédnout bazén, opět lemovaný rostlinami. Našli byste tu trávy, tři druhy bambusů, přesličku, japonské azalky, sakury i javory a další druhy.

„Vše je v tónu orientální inspirace s důrazem na harmonii a funkčnost, s níž zahrada navzuje na interiér a naopak. Proto jsme v zahradě volili nášlapy či lucerny, a celá zahrada je krásně nasvícena,“ popisuje majitelka.

Velkorysá terasa na jihozápadní straně domu, kde se dá v létě krásně bydlet venku.

A dodává, že nejenže byla zahrada navržena současně s domem. On se vlastně návrh domu odrážel v první řadě od vysněného konceptu zahrady. „A to od již zmíněných stromů, které se v podstatě staly jeho součástí, protože jsme chtěli domu dodat další dimenzi,“ uzavírá čtenářka.