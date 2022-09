Ocenili jste pět zahrad, nad kterými se od počátku opravdu přemýšlelo

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2022 odstartovala 8. června a své příspěvky jste mohli zasílat až do 31. srpna. Nebylo jich málo a za všechny našim čtenářům ještě jednou děkujeme, i když jsme do soutěže zdaleka nezařadili všechny.

Hlasování, které uzavřelo 2. kolo a tím i letošní soutěž celkově, skončilo dnes v 10 hodin a 1 735 platných hlasů rozhodlo, mezi kterých pět zahrad partner soutěže rozdělí výrobky značky Fieldmann (viz komerční box níže).

V čtenářské anketě čtenáři rozdělili své hlasy mezi 20 soutěžních zahrad 2. kola soutěže Nejkrásnější zahrada 2022 takto:

1. místo: Pozemek od rodičů mění v ráj na zemi (453 hlasů)

Díky pozemku, který dostala od rodičů, se Nikola vrátila na místo, kde vyrůstala. A je za to nesmírně vděčná. Do Zlína je odtud co by kamenem dohodil.

V místech, kde si s manželem postavili v roce 2019 dům na pozemku od rodičů, čtenářka Nikola vyrůstala. Vlastně nejen to. „Tam, kde se teď s takovým nadšením hrabu v hlíně, jsem jako holka okopávala nekonečné řádky řepy, zatímco kamarádi byli někde u rybníka,“ uvědomuje si dnes.

A protože je s místem bytostně spjata, buduje ho opravdu s respektem a s důrazem na detaily. Kvůli návrhu této zahrady se také pustila do studia online kurzu Žijte ve své zahradě zahradního architekta Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera. Nelituje, a čtenářské hlasy dokazují, že se to bohatě vyplatilo.

2. místo: Zahrada u novostavby po dvou letech (175 hlasů)

Na poměrně prostorné terase tráví rodina spoustu času, je to takový předsazený obývák.

Jak asi tak může vypadat zahrada založená v roce 2020 u čerstvé novostavby s polem za plotem? Budete se možná divit, ale dost dobře, pokud se jí věnuje podobná péče jako zařizování domu. Vždyť právě možnost pobývání venku je jednou z největších výhod bydlení v rodinném domě se zahradou. Je fajn mít možnost užívat si to co nejdříve. Na zahradě čtenářky Renaty se to podařilo a rodina je nadmíru spokojená. A stalo se tak opět i díky Lefflerovým knihám, videím a online kurzu, na které narazili, když hledali inspiraci a ujasňovali si, jaká zahrada jim bude vyhovovat. Ve svém okolí prý moc inspirace nenašli.

3. místo: Babičkovská zahrada od architektky a manžela (127 hlasů)

Řešení našla architektka, práci odvedl manžel.

Po několika letech společného života v Praze se pedikérka Lenka s manželem nastěhovali do jeho rodného domu ve vsi na pomezí středních a jižních Čech. Dům prošel totální rekonstrukcí, vejminek zrekonstruovali na pedikérský salon. Ve spolupráci s architektkou vznikl návrh na venkovskou zahradu v babičkovském stylu. Zatím je hotová u vejminku. Vzhledem k cenám ji zrealizoval Lenčin manžel. Až zase trochu našetří, propojí ji s rodinnou částí zahrady, návrh hotový mají. A povedl se, stejně jako pečlivá realizace od pána domu.

4. místo: Zahradu a stromy propojili s domem (125 hlasů)

Propojení domu se zahradou i bazénem si majitelé pozemku pečlivě promysleli dopředu, aby vše bylo uspořádáno podle jejich představ o dokonalé harmonii.

Takových zahrad, na něž by se myslelo už při navrhování domu, u nás ještě moc není. Propojení bydlení s pobytem na zahradě se většinou řeší ex post, i když už i mezi developerskými projekty se takové najdou. A jedna v tomto směru velmi výrazná zahrada se letos objevila mezi soutěžními příspěvky. A čtenáři její vypilování do detailů ocenili 4. místem.

5. místo: Zahrada, kam prý rád jezdil už Masaryk (112 hlasů)

Na zahradu jezdí noví majitelé hlavně pracovat, ale úžasně je nabíjí, takže současně odpočívají.

Do své budoucí zahrady se paní Martina s manželem nejprve zamilovali díky leteckým snímkům nalezeným na Google mapách, což byla dlouho jediná šance, jak do staré opuštěné zahrady za ohromnou zdí nahlédnout. Připomínala Zahradu od Jiřího Trnky, vykukovaly jen obří stromy. Nyní ji pomalu upravují s ohledem na její bohatou a tajemnou historii.

První tři výherci získají benzinovou sekačku s pojezdem a pětilitrový kanystr, výherci na 4. a 5. místě akumulátorový prořezávač , akumulátorovou vrtačku 20V , akumulátorové teleskopické plotové nůžky a dvě li-lon rychlonabíjecí stanice 2× 20V s akumulátory (viz komerční box níže). Výhercům blahopřejeme, budeme je kontaktovat e-mailem.