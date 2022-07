Zatopený zanedbaný lom přetvořil v kouzelné místo, kde hnízdí ledňáčci

Také budujete svůj zelený ráj? Do 31. srpna se lze zapojit do soutěže Nejkrásnější zahrada 2022, ať je vaše zahrada kdekoliv (ovšem plnoletost a adresa na území ČR jsou podmínkou). Ideálně šířkové snímky a popis své zahrady vložte do soutěžního formuláře, vybrané příspěvky zveřejníme a zařadíme do čtenářské ankety 2. kola. Zde kompletní pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2022.