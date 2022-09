Zahrada u novostavby po dvou letech skvěle vyhovuje životu rodiny venku

Zahradu tvaru nepravidelného čtverce o rozloze zhruba 500 m2 byste našli u rodinného domu ve zhruba pětitisícové obci ve vinařské oblasti jižní Moravy a do soutěže Nejkrásnější zahrada 2022 ji přihlásila čtenářka Renata.

Zhruba polovinu plochy tvoří hlavní pobytová část, druhou poměrně velká předzahrádka a úzké nudle po stranách domu. Koncept zahrady majitelé začali vymýšlet během stavby domu, založení započalo na jaře 2020.

„První výzvou bylo vůbec najít styl, ve kterém by se zahrada měla nést. Jakožto naprostý zahradnický laik, který v té době poznal přinejlepším tulipán, jsem v tomto směru velmi tápala,“ přiznává Renata, že ještě poměrně nedávno o zahradách a jejich plánování nevěděla zhola nic.

Procházky po okolí jí v tom moc nepomohly, protože mnoho zahrad – a nejen u novostaveb – je založeno ve stylu trávník, živý plot a předzahrádky vysypané štěrkem. „Cítili jsme, že takto bychom se v zahradě necítili dobře. A tehdy jsme náhodou narazili na zahrady od Ferdinanda Lefflera, které nás svou nedbalou elegancí naprosto uchvátily,“ vysvětluje čtenářka, že pak si pořídili jeho knížky, začali sledovat videa jeho atelieru a teprve začalo pořádné plánování.

Přímo z terasy vede podél plotu cestička lemovaná trvalkovými záhony. Místo se našlo i pro venkovní sprchu, která byla v horkém létě opravdu v permanenci.

Později se také přihlásili do online Lefflerova kurzu Žijte ve své zahradě. „Ten nám moc pomohl a za pochodu stále pomáhá koncept naší zahrady doladit, navíc se můžeme ve facebookové skupině inspirovat krásnými zahradami ostatních kurzistů. Jsme spokojeni, náš návrh měl čas uzrát – a díky tomu, že se stavba domu protahovala, což zpětně hodnotíme pozitivně – jsme se vyvarovali řady chyb,“ popsala Renata, jak se ke konečnému návrhu doma sami propracovali.

I malá zahrádka je plnohodnotná výzva

Díky pečlivému plánování a proměřování také zjistili, že se na pozemku musejí popasovat s terénními úpravami. „Z počátku to nebylo vidět, ale po výškovém zaměření jsme čelili výškovému rozdílu jednoho metru mezi přední a zadní částí zahrady. Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli pro bezbariérovost, což znamenalo velké terénní úpravy a po dohodě se sousedy i výstavbu opěrných zdi, popisuje dále čtenářka nečekaná úskalí proměny pozemku v zahradu.

Na předzahrádku se vešel jak trvalkový záhon lákající hmyz, tak jetelíčkový trávník, který si oblíbili zajíci z okolí. I lavička pro klidné posezení u obletovaného záhonu.

Poměrně velká předzahrádka má dnes stání na auta, několik trvalkových záhonů a poměrně netradičně se v ní našlo místo i pro tři mladé ovocné stromky. I cesty podél domu jsou lemované záhony trvalek. Na předzahrádku majitelé vybrali zejména květiny lákající hmyz a jetelíčkový trávník, který oceňují zajíci z okolí.

Hlasovací anketa pro 2. kolo poběží 14. – 21. září 2022 Zasílání příspěvků do soutěže Nejkrásnější zahrada 2022 (zde kompletní pravidla) skončilo 31. srpna. Nyní vám představíme zbývající zahrady vybrané do 2. kola, poté jim můžete dát svůj hlas ve čtenářské anketě.

Na hlavní pobytovou část, která je naopak docela malá – zhruba jen 270 m2 – se ovšem vešlo vše, co majitelé od zahrady očekávali. „Poměrně prostorná krytá terasa, užitková zahrada včetně vyvýšených záhonů a skleníku, vedle ní ohniště fungující jako alternativní posezení, zhruba 60 m2 trávníku jako hrací plocha a prostor, na němž by se případně mohl někdy do budoucna objevit bazén,“ vypočítává nadšená majitelka a mladá maminka.

Nadšená i proto, že každý z těchto pomyslných pokojíčků se jim podařilo obklopit zelení tak, aby se v nich člověk cítil příjemně a v soukromí. V této části zahrady se rozhodli zejména pro suchomilné výsadby nenáročné na zálivku, protože voda začíná být opravdu vzácností, a větruodolné dřeviny.

Na zahradě nechybí pítko pro ptáky i hmyz, ohniště a jedlé keře, muchovníky počínaje.

Radost jim dělá i výhled do zahrady z obytných místností, například na v pítko umístěné v polostínu, kde často skotačí ptáci. I na ohniště, kolem kterého rozmístili k posezení špalky z pokáceného starého ořechu u rodinné chaty.

Místo se našlo i pro užitkovou část zahrady, se skleníkem a vyvýšenými záhony, které naopak pravidelnou zálivku v sezoně vyžadují, proto majitelé svedli dešťovou vodu ze střechy do velké nádrže, která je dostačující na zalévání po celou sezonu.

Pravidelnou zálivku vyžaduje v sezoně pouze užitková zahrada, kterou zalévají dešťovkou. Ta je ze střechy svedena do velké nádrže, což dostačuje na zálivku po celou sezonu.

„Plán zahrady se stále vyvíjí, rozrostla se nám rodina, takže přibývají zejména dětské prvky, a to i na jinak hluchých místech zahrady,“ vypočítává čtenářka, co dále plánují.

Každopádně je spokojená, že se jim podařilo vybudovat zahradu praktickou a nenáročnou na údržbu: „Trvalkové záhony se rychle zapojily a pravidelně se tedy věnujeme jen užitkové zahradě, jakož i ozobávání jejích plodů, a sekání malého trávníku,“ uzavírá čtenářka povídání o své zahradě s tím, že se v ní všichni cítí moc dobře. A neustále se mají na co těšit.