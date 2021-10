Dýně je třeba včas sklidit a uskladnit. Pochlubte se svou úrodou či recepty

Až do středy 6. října nám do soutěže posílejte snímky, jak dýně pěstujete, jakou máte letos úrodu či jak jste vyzráli na jejich skladování. Uvítáme i snímky dýňových aranžmá a hlavně se budeme těšit na vaše vlastní dýňové recepty (příspěvek by měl v tomto případě obsahovat foto pokrmu, název, počet porcí, seznam surovin a pracovní postup). Soutěžní příspěvky uveřejníme v galerii v rubrice iDNES Recepty a iDNES Hobby.

Z došlých příspěvků vybereme tři výherce, které odměníme zajímavými cenami: rodinnou Kuchařkou pro vnučky Elišky Maixnerové a sadou zástěry s rukavicí do kuchyně iDNES.cz. Vybrané čtenářské recepty také uveřejníme v rubrice iDNES Recepty.

Dýně milují krásně vyhnojenou půdu a teplo, proto se jim většinou skvěle daří přímo na kompostu. Někdy si o to řeknou doslova samy. Prostě vyrostou tam, kam dáváte odpad z kuchyně, tedy i zbytky z dýní, občas i včetně semínek. A co u vás, jak se vám letos dýně povedly, a co všechno z nich připravujete? Pochlubte se a pošlete příspěvek do soutěže.



Kdy a jak se vrhnout na sklizeň dýní, radí v našem archivním videu zkušený zahradník. Pokud chcete dýně co nejdéle skladovat co nejdéle, určitě je skliďte předtím, než je zchladí přízemní mrazíky. Jinak se smiřte s tím, že vám vydrží maximálně tři měsíce, případně je co nejdříve pracujte. Třeba na dýňové máslo oblíbené v Anglii, ve skleničkách vydrží rok.

24. října 2010

Pravidla naší aktuální dýňové soutěže najdete zde. Pochlubit se lze jak svými výpěstky, tak svým vlastním vymazlenýcm receptem.



Třeba dýňovou polévku vaří i Zdeněk Pohlreich. Je rychlá, kdykoliv vás spolehlivě zahřeje. Pokud jste ji ještě neochutnali, máte co dohánět.