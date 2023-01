V zimě ryby potřebují klid, dobře ví nadšený rybář a majitel kapří farmy

O dnes už poměrně rozsáhlou zemědělskou farmu Poříčí nedaleko Pelhřimova se stará s manželkou Danielou. „V našich rybnících chováme kromě kaprů i amury, tolstolobiky, sumce, štiky, candáty, okouny a líny. Na pozemku se pase stádo ovcí masného plemene suffolk a chováme i včely. Máme ovocné sady a bylinkovou zahradu a z toho si vyrábíme džemy, povidla a čaje,“ vypráví Martin Plachý a pochvaluje si, jak jim to se ženou na kapří farmě jde.

K rybám si pěstoval vztah od dětství. „Vyrůstal jsem hlavně na sedlické přehradě. V zimě nám tam táta vždycky rozhrnul malé hřiště a skvěle se tam bruslilo. Na jaře jsme zase my děti po přehradě jezdily na krách. No, a v létě se tam báječně chytaly ryby. Táta mě k rybaření vedl odmalička. Jako kluk jsem chytal okouny na splávek. A taky jsem si zapamatoval takové rybářské moudro, co platí pořád. Že člověk málo ví na to, aby poznal, kdy ryby budou brát a kdy ne. A to je na rybaření to nejhezčí. To napětí,“ říká Martin Plachý, kterému láska k rybám ovlivňuje život i práci.

Specialitka z kapří farmy? Kapří paštika

Jeho rodina měla odjakživa vztah k přírodě. „Můj táta vždy toužil po vlastním rybníku nebo malém hospodářství. Vyhlédli jsme si proto jeden pozemek s vypuštěným a zanedbaným rybníkem mezi Humpolcem a Pelhřimovem. A tam pak pomalu vznikala naše farma,“ vypráví, jak v roce 1999 s rodinou začínali.

„Všechno začalo výstavbou kaskády rybníků, pak se teprve přidaly další budovy, jako je restaurace, kavárna, vlastní pekárna a výrobna pro cukrovinky.

Posledním naším počinem je konzervárna, kde připravujeme kapří paštiku přímo z našich vlastních ryb,“ dává nám farmář ochutnat. Říká, že s kapřím masem experimentuje jeho sestra Markéta a „její“ paštika získala i ocenění.

S manželkou Danielou oba milují cestování, hlavně Itálii. „Rádi tam zkoušíme nové gurmánské chutě. Společný čas ale trávíme nejvíc prací a vymýšlíme, co všechno ještě vylepšit. Není vždycky jednoduché skloubit práci s osobním životem, ale nám se to daří. A máme radost, že nám pomáhá i synovec Matyáš, kterého baví nejen rybaření, ale umí to i se zvířaty,“ chválí Martina jako strýc svého šikovného synovce, kterého už naučil mnohé i o údržbě rybníků, protože ty vyžadují celoroční péči.

Ryby a rybník v zimě

„Celý rok sledujeme přítok vody, v období silných dešťů regulujeme její vypouštění z rybníku. Přikrmování ryb přizpůsobujeme teplotě vody a množství kyslíku v ní. Ryby potřebují hlavně vodu plnou přirozených živin a dostatek kyslíku. Přeplněné rybníky nejsou pro ryby dobré, to se pak na nich samozřejmě nepříznivě odrazí,“ vysvětluje zkušený rybář.

A dodává: „Když je tuhá zima a chceme rybám pomoci, můžeme udělat do ledu díry kvůli kyslíku a světlu. Důležité je ale i to, aby byly v klidu, protože v tuhé zimě hibernují. To je stav, kdy utlumí fyziologické procesy v těle, což jim umožňuje snížit vlastní teplotu, a to provádějí většinou v úkrytech. Jednou jsme měli na rybníce vydru, která v zimě ryby dost rušila, a měli jsme docela strach, aby tu zimu zvládly.“

Recept z Poříčí na kapra na zelenině Nakrájenou zeleninu (mrkev, celer, fenykl, cibuli, česnek) krátce orestujeme na oleji na pánvi, pak přidáme osušené a osolené filety kapra kůží dolů. Necháme pod pokličkou dusit nebo můžeme také zapéct v troubě. Je to jednoduché, chutné a netrvá to dlouho.

A jak připravit chutnou rybu? „Základem je vždycky čerstvá kvalitní ryba z lokální rybárny. Já jsem zastáncem toho, že čím jednodušší příprava, tím lépe. Kapr se spojuje s Vánoci a jí se hlavně smažený. Ale pochutnat si na něm můžete kdykoliv. My děláme často kapra na zelenině, moc nám to chutná,“ ukazuje nám Martin přípravu a pak nás jde provést zimní krajinou po farmě a kolem rybníků.

„Život na farmě mně a celé mé rodině poskytuje možnost žít v souladu s přírodou, zpracovávat a jíst naše ovoce, zeleninu i maso. A to všechno bez zbytečné chemie. Je skvělé být skoro soběstačný a užívat si ten svůj kus vlastního pozemku. I když je to někdy pořádná dřina. Vysočina je drsnější kraj, kde vám příroda nic nedaruje. I to je život. Podívejte, jak je tady kolem nádherně. Neměnil bych,“ loučí se sympatický rybář a farmář v jednom.

Do roku 2023 si přeje zdraví pro celou rodinu a také to, aby na sebe byli lidé hodní, jedli více ryby a podporovali lokální výrobce, jak dodává se smíchem.