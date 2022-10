Punčochářovy kapří hranolky a škvarky versus Forejtův kapr po japonsku

Pátý díl Souboje se opět odehrál bez Radka Kašpárka, který měl v době natáčení plné ruce práce se svou novou restaurací. A Roman Staša, držitel titulu Masterchef Česko 2020, ho mile rád zastoupil. Drze vybral i destinaci a pokrm: kapří burger z vinného baru a bistra Thir. Pokrm, který by měl sedět jak milovníkovi streetfoodu Forejtovi, tak nadšenému rybáři Punčochářovi.

Bylo to o fous, ale nakonec byl spokojen i Honza, který si na burgery ani jiný streetfood zrovna nepotrpí, nicméně smažený a skvěle dochucený kapr s kmínovou majonézou a kyselým zelným salátem, usazený mezi dvě půlky nadýchané housky, ho nadchl podobně jako Forejta.

„Občas je těžké lidi přesvědčit, aby si kapra dali,“ vysvětlovala mladá kuchařka, jak hodně na něj Češi nejsou zvyklí jako na celoročně dostupnou surovinu. Přitom je to kvalitní maso z tuzemska, které když dostane v kuchyni tu správnou péči, máte na talíři porci jemného bílého masa bez kostí.

Právě celoroční návrat kapra do kuchyně si dal za úkol táborský podnikatel Jan Čulík, který si rybí bistro s touto lokální surovinou loni v Táboře otevřel. A byl tedy pochopitelně zvědav, do jakých pokrmů kapra přetaví dva špičkoví šéfkuchaři tak, aby byly alespoň tak dobré jako ten jejich kapří burger. Roman Staša se navíc rozhodl tuto výzvu trochu zkomplikovat – z místního trhu přinesl med a chilli, které mají Přemek s Honzou zakomponovat do předkrmu.

Táborské kapří menu Jana Punčocháře

A jak se s kapřím masem oba šéfkuchaři poprali? Jan Punčochář vsadil na jistotu v podobě kapřích hranolek, které milují hosté jeho restaurace u Matěje. Připravil je jako předkrm s koprovou omáčkou s medem a se salátem z polníčku. Aby předvedl, že kapr se dá zpracovat celý, servíroval jako druhý chod lokše potřené kachním sádlem s ragú z cukety, s kapřím mlíčím, koprovou majonézou a paprikovou salsou dochucenou citrusem yuzu. Pomyslnou třešničkou byly snítky lichořeřišnice a škvarky z kapřích bříšek, což nadchlo Honzu Čulíka – i rybu chce správný kuchař zpracovat celou.

Táborské kapří menu v japonském stylu od Přemka Forejta

To Přemek Forejt uvažoval spíš tím směrem, že ne každý kapra miluje. Tak se ho snažil co nejvíc zpřístupnit i „začátečníkům“ konzumace kapřího masa. I když při vaření i servírování házel cizími pojmy natolik, že ani předloňský masterchef Roman neměl úplně jasno, co vlastně na talíři před sebou má.

Přemek vsadil na oblíbené japonské placky okonomiyaki, což je v podstatě zelný bramborák. Kapra k tomu připravil také po japonsku, ve stylu karaage – tedy nejprve ho namarinoval, pak lehce obalil v mouce a pak teprve smažil. Podával ho s majonézou, kimči a jarní cibulkou, a k tomu ještě zeleninový salát s grilovaným pak choi – namarinovaným následně v sezamovém oleji s medem a chilli, s francouzským dresinkem (vinaigrettem).