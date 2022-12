Kapra jedině na sádle, mlíčí smažím jako řízek, radí kulinářský mistr Svatek

Tradičním vánočním jídlem je v Česku kapr. Kdysi, hlavně v 15. a 16. století, bývali ovšem nejběžnějšími rybami v českých řekách lososi. Vyhubeni byli až posléze kvůli stavbě jezů a přehrad – když migrovali, nedokázali tyhle překážky překonat. Kapři ještě v 18. a 19. století stáli skoro dvojnásobek toho, co hovězí maso. Kvůli tomu, že se špatně transportovali, snadno totiž lekli. Navíc rybníky většinou vlastnila šlechta, kdežto krávu mohl mít každý sedlák. Přesto byla po rybách vysoká poptávka, protože šlo o postní jídlo. Tehdy se ještě půst o Vánocích dodržoval. Mezi oblíbenými a častými lahůdkami na českém vánočním stole byli prý ovšem za první republiky i šneci. Je to pravda? Taky jsem se tomu před lety trochu divil, že právě šneci byli v určitých historických obdobích dokonce tradičnější než kapr. Nemluvím jenom o první republice, ale existují záznamy, že šneci nechyběli třeba na hodovních tabulích české šlechty, třeba u Rožmberků. Postupně se z nich však stalo kvůli dostupnosti i typické vánoční a postní jídlo pro chudší lidi. (První záznamy o konzumaci šneků a jejich spojení s Vánocemi pocházejí už ze 16. století. Postupně si získaly oblibu i ve městech, například v kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové z roku 1826 najdete hned čtyři recepty na šneky v kapitole postních jídel, a v prvorepublikové Rybí kuchařce Jindřicha Vaňhy je jich pak dokonce třináct, pozn. red.).

Za první republiky patřili šneci mezi velké vánoční delikatesy a chodilo se na ně při sváteční vycházce městem do vybraných lahůdkářství a restaurací. Praha patřila mezi světové gastro metropole, byly tady jedny z prvních pětihvězdičkových hotelů v Evropě. Šroubek, Alcron, to byly skutečně pojmy. Ono se to vlastně dochovalo i v jazyce. Když chcete vyjádřit, že se někde dobře najíte, dodnes se říká: „Vy se tady máte jak v Alcronu.“ Ale po druhé světové válce tenhle zvyk postupně vymizel. Šneci se ovšem postupně zase na jídelníček vracejí, tedy především ve vybraných restauracích.