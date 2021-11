Makejte na tom, aby si váš mazlíček udržel zdraví a kondici i přes zimu

Zde nahrajte ideálně šířkový soutěžní snímek svého psího nebo kočičího mazlíčka tematicky spojený s krmením či konzumací pamlsků a přihlaste se do 30. 11. do 12:00 do fotosoutěže GURMÁNI PŘED MISKOU (o soutěži více zde). Vyhrát lze krmivo pro psa či kočku v ceně 10 tisíc Kč dle vlastního výběru u partnera soutěže, společnosti Mountfield (viz box níže).

Pro nejzajímavější snímky 7. kola hlasujte do 30. listopadu zde.