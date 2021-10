Fotosoutěž: Vyfoťte svého mazlíčka u misky, může vyhrát krmení na celý rok

Vyhlášená soutěž je osmikolová, vítěz každého kola si „odnese“ vybrané krmivo pro psy či kočky od partnera soutěže, společnosti Mountfield, na celý rok. To už za jednu fotografii s komentářem určitě stojí.

(Podrobnosti v komerčním boxu níže, pravidla soutěže zde.)



Do prvního kola soutěže zařadíme snímky zaslané přes náš formulář do úterního poledne, tedy do 12. října do 12:00. Stejné pravidlo, jen s týdenním časovým posunem, bude platit pro všechna další soutěžní kola.

Možnost zasílání snímků do soutěže skončí 23. listopadu v poledne, losování v posledním, tedy 8. kole, skončí 30. listopadu o půlnoci.

Výhra bude vždy střižena na míru vašemu konkrétnímu mazlíčkovi či mazlíčkům. Výherce dostane možnost vybrat si konkrétní krmivo podle rasy či vzrůstu, věku či životní fáze svého psa či kočky. Každá výhra bude mít každopádně podobu osmi pytlů kvalitního krmiva na celý rok v hodnotě zhruba 10 000 Kč.