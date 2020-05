Psí bouda má splňovat potřeby psa. Nestavte ji na slunce ani někde bokem

Stejně jako člověk i pes potřebuje mít nějaké svoje útočiště. Místo, kam se bude rád vracet nebo v něm třeba trucovat, když ho něco naštve. Proto by jeho bouda měla být útulná a postavená přímo pro něj.

Zřejmě mu bude celkem fuk, jak vypadá. Ale ať už máte chundelaté nebo krátkosrsté plemeno, ani jedno nesnáší, když mu do domu fouká. Proto je nejvhodnějším typem boudy takzvaná dvoupokojová, tedy ta s místnůstkou na spaní a předsíní. Samozřejmě nesmí mít vchody orientované stejně, to by se do ní vítr lehce dostal. Z ložnice ven musí psík vycházet vlastně do zatáčky.



Co se týče velikosti, nebuďte příliš šetřiví ani rozdavační. Všeobecně se říká, že rozměry by měly být cca o dvacet centimetrů na všechny strany větší, než je velikost zvířete. To se tam pak klidně převalí z boku na bok, ale nebude mít ani problém si v mrazech prostor zadýchat, aby mu nebyla zima. Konkrétnější čísla pro různá plemena najdete v boxu.

Materiály vhodné na psí boudu jsou různé, ale milovníci psů se shodují, že nejlepší je dřevo. „Má dokonalé izolační vlastnosti, a navíc se psovi nic nestane, když ho třeba začne okusovat,“ říká pejskař Karel. Ten na vnější strany doporučuje borové nebo smrkové dřevo.

Ideální rozměry boudy podle velikosti psa: Malá plemena (do 35 cm v kohoutku): 60 × 90 × 72 cm

Střední plemena (do 60 cm v kohoutku): 80 × 105 × 95 cm Velká plemena (nad 60 cm v kohoutku): 110 × 170 × 120 cm

Bouda k celoročnímu užívání potřebuje izolovat

Zateplení proveďte cca 5 cm tlustým polystyrenem, který nenasakuje vodu. Tím zamezíte propuknutí plísní nebo třeba hniloby.



Na střechu kutilové doporučují nejlépe šindel, a to ať ji děláte šikmou, nebo rovnou. V druhém případě nikdy nepoužívejte plech, který lze mnohde vidět. Psi se totiž často na střeše rádi vyhřívají, a pokud by byla plechová, hrozí v našich parných létech, že se šeredně popálí.

Od země boudu vždy izolujte, aby nenatahovala zimu. Stačí na to třeba obyčejná paleta, na niž ji postavíte.

A kam boudu nejlépe umístit? Určitě někam, kde moc nefouká a je tam pokud možno stín. V létě se tak z psího příbytku nestane po pěti minutách vražedný skleník. Hafík by z ní měl mít také výhled na podstatnou část pozemku i dům, protože jeho přirozeností je hlídat. Když neuvidí, co se děje okolo, zmate ho to.